Kritiskās finanšu situācijas dēļ Valkas novadā sāks stabilizācijas procesu
Valkas novada domes deputāti ceturtdien vienbalsīgi bez diskusijām nolēma sākt pašvaldības finanšu stabilizācijas procesu.
Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis (Vidzemes partija) atzina, ka pašvaldības finanšu situācija ir tik kritiska, ka finanšu stabilizācijas process ir neizbēgams.
Iepriekš Krauklis skaidroja, ka aicinās pieņemt jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas (PFI) modeli, kurā būtu ņemta vērā Valkas novada īpašā situācija, jo pašvaldība ir pārliecināta, un to rādot arī dati - finanšu stabilizācija ir risinājums īstermiņā, bet pie esošā PFI aprēķina novada finanšu problēmas turpināsies.
Viņš informēja, ka valsts aizdevuma pamatsummas maksājuma 431 070 eiro atmaksa ir atlikta vēl par mēnesi.
Finanšu grūtības ilgstoši piedzīvojošā Valkas novada dome septembra sēdē nolēma neprasīt sākt pašvaldībā finanšu stabilizācijas procesu.
Tolaik Valkas mērs sprieda, ka Finanšu ministrijas (FM) argumenti neesot pilnībā pamatoti, jo balstoties uz faktiem, kas vairs neatbilstot patiesībai. Viņš uzskatīja, ka FM rīcībā bija arī jaunāki dati, kas apliecinot, ka pašvaldības saistību apmērs ir samazināts, un ir informācija par citiem pašvaldības veiktajiem pasākumiem finanšu situācijas stabilizēšanai.
Pirms mēneša FM pavēstīja, ka jebkādi turpmākie lēmumi par Valkas pašvaldību tiks pieņemti pēc Valsts kontroles padziļinātās revīzijas, kura sniegs visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību.
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FM, balstoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu un tajā ietvertajiem secinājumiem, aicinās valdību lemt par turpmāko rīcību pašvaldības finanšu stabilizēšanai.
FM paudusi, ka pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un 2026. gada laikā nav būtiski uzlabojusies. Ministrijā norāda, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts.
FM vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus.
Tikmer Valsts kontrole veic padziļinātu revīziju, kas varētu sniegt visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību.
Kā aģentūra LETA noskaidroja Valsts kontrolē, tās padziļinātās revīzijas ziņojums tiks publiskots šīs nedēļas beigās.
Pēc pašvaldības sniegtajām atskaitēm šā gada 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādsaistību kopējais apmērs bija 620 791 eiro. FM norāda, ka pašvaldībai veidojas jauni kavētie maksājumi (līdz 30 dienām) 240 131 eiro apmērā, tostarp nodokļu parādi - 117 611 eiro apmērā. Atlikusī nodokļu maksājumu termiņpagarinājuma summa bija 183 788 eiro, bet parāds SIA "Utilitas Valka" par siltumenerģiju - 172 725 eiro.
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Lai arī pašvaldībai 2026. gada 20. jūnija pamatsummas maksājums, pamatojoties uz Ministru kabineta 19. maija lēmumu, ir samazināts par 215 535 eiro, pašvaldībai regulāri veidojas jauni kavēti maksājumi, skaidro FM.