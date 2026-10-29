"Progresīvie" ceļ trauksmi par ģimenes veselības mācības saturu - Indriksone bažas uzskata par nepamatotām
Saeima ceturtdien noraidīja "Progresīvo" pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Ilzei Indriksonei (NA) par ģimenes veselības mācības ieviešanu.
Saeimas sēdē par pieprasījumu izvērtās plašas debates. "Progresīvo" deputātes norādīja, ka izvēle, kas jāiekļauj skolu programmās, ir jāuztic profesionāļiem, nevis politiķiem. Tika uzsvērts, ka piedāvātajā saturā neesot iekļautas tēmas, kas saistītas ar veselību, bet daudz runāts par vērtību izglītību.
Indriksone savukārt sēdē norādīja, ka Izglītības likums paredz daudz plašāk skatīties uz to, kas bērniem ir jāiemāca. Pēc viņas sacītā, bērniem ir jāiemāca vērtības, tostarp tās, kas noteiktas Satversmē. Indriksone norādīja, ka valsts pamatlikumā ir gan latviskā dzīvesziņa, gan kristīgās vērtības. Indriksone vērtēja, ka satraukums, ka "bērni iemācīsies par daudz par ģimenēm, vērtībām, atbildību, attiecībām", esot nepamatots.
Deputāti prasīja ministrei nosaukt ģimenes veselības mācības satura izstrādē izmantotos pētījumus un zinātniskās atziņas, iesaistītās personas un organizācijas, kā arī skaidrot, vai ņemti vērā starptautisko organizāciju ieteikumi un citu Eiropas Savienības valstu pieredze.
Tāpat iesniedzēji vēlējās noskaidrot, kāda būs pedagogu līdzdalība satura izstrādē, kā tiks nodrošināta viņu profesionālā neatkarība un vienlīdz kvalitatīva veselības izglītība visās skolās. Ministrei bija arī prasīts skaidrot, kā tiks nodrošināts, ka mācību saturs neveido priekšstatu par viena ģimenes modeļa pārākumu un nerada bērniem diskriminācijas, atstumtības vai mazvērtības risku viņu ģimenes apstākļu dēļ.
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) atbildē apgalvo, ka, domājot par plānoto ģimenes vērtību un veselībpratības mācību plāniem, netika izmantota vietām Rietumos kā apšaubāma kritizētā programma "Teen Star" vai citas reliģiskas vai ideoloģiskas pieejas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
IZM uzsvēra, ka ģimenes vērtību un veselībpratības modulis vēl nav izstrādāts. Oktobra sākumā valdībā prezentētā informatīvā ziņojuma satura sagatavošanu un sākotnējo mācību satura kartēšanu veikusi Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) valsts metodiķe vispārējā izglītībā sociālajās zinātnēs Laura Joma.
Darba gaitā esot notikušas konsultācijas ar Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvjiem, sociālo zinību skolotājiem, sociālās un pilsoniskās mācību jomas pašvaldību metodiķiem, kā arī Alianses vīriešu veselībai un Latvijas Daudzbērnu ģimeņu apvienības pārstāvjiem. Konsultācijās iegūtie viedokļi esot izmantoti sākotnējā tematiskā ietvara un ieviešanas ceļa kartes sagatavošanai. Jau ziņots, ka Latvijas Universitātē par pētnieku strādā no katoļu organizācijas "Opus Dei" nākušais Manuels Hoakins Fernandess-Gonsaless, kurš mēģina Latvijas izglītības iestādēs virzīt jaunus tikumiskās dzimumaudzināšanas materiālus. Fernandesa-Gonsalesa redzējums par dzimumaudzināšanu vairākos jautājumos ir pretējs organizācijai "Papardes zieds", kas līdz šim visplašāk ir nodarbojusies ar informatīvā un praktiskā atbalsta sniegšanu jauniešiem, vecākiem un pedagogiem seksuālās un reproduktīvās veselības un tiesību jautājumos.
Ministrija klāstīja, ka tikuši analizēti Pasaules Veselības organizācijas, UNESCO un ANO ieteikumi, Latvijas izglītības standartos un mācību priekšmetu programmu paraugos ietvertais saturs, kā arī 22 ārvalstu mācību programmas.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Starptautiskās prakses salīdzinājumā vērtēta Somijas veselības izglītības pieeja, Igaunijas mācību priekšmets "Human Studies", Īrijas, Anglijas un Velsas, Ontario "Family Studies" un ASV "Family and Consumer Sciences" standarti. Šie avoti izmantoti tematiskā tvēruma un satura pēctecības izvērtēšanai.
Ģimenes un tās attīstības jautājumos IZM atsaucās uz pētījumiem par Bouvena ģimenes sistēmu teoriju, kurā ģimene skatīta kā viena emocionāla sistēma neatkarīgi no tās sastāva. Analizēti arī pētījumi par robežām, starppaaudžu ietekmi, pārmaiņām un noturību. Cilvēka attīstības, identitātes un veselības jautājumos ministrija min Džeimsa Grosa 2015. gada teorētisko pārskatu par emociju regulāciju.
Savukārt attiecību, seksualitātes un drošības jautājumos analizēta Kanga un līdzautoru 2023. gada 34 pētījumu metaanalīze, kas, ministrijas skatījumā, pamato secīgu un vecumposmam atbilstošu seksualitātes un reproduktīvās veselības izglītību. Tāpat izmantots Goldfarba un Liebermana 2021. gada literatūras apskats par veselīgām attiecībām, vardarbības profilaksi un medijpratību. Vecāku lomas un bērna vajadzību jautājumos IZM atsaucas uz Makabina un Patersona 1983. gada rakstu, kurā ticis skaidrots modelis, kā ģimenes pielāgošanos ietekmē stresori, uzkrātās prasības, resursi, situācijas nozīmes piešķiršana un kopēšana.
Atbildē ministrija arī informēja par tikšanos ar projekta "Ģimenes veidošanas vērtībās balstīta tikumiskās dzimumaudzināšanas veicināšana Latvijas izglītības sistēmā" vadītāju Fernandesu-Gonsalesu. No projekta rīcībpolitikas ieteikumiem esot vērtēts vien priekšlikums stiprināt vērtībizglītību, skatot to kopsakarā ar spēkā esošajām audzināšanas vadlīnijām un izglītības standartiem. Projekta vadītāju turpmākajā moduļa satura izstrādē neesot paredzēts iesaistīt kā autoru.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
IZM solīja valsts obligātajā izglītības saturā nenostiprināt atsevišķu reliģisku vai ideoloģisku priekšstatu par ģimeni. Tajā paredzēts iekļaut tikai izglītības standartos un audzināšanas vadlīnijās noteiktās vērtības un tiesiski, zinātniski un pedagoģiski pamatotus sasniedzamos rezultātus.
Satura izstrādē un izvērtēšanā tiek solīts iesaistīt izglītības un nozaru ekspertus, pedagogus, sociālos un sadarbības partnerus, lai nodrošinātu atbilstību cilvēktiesību, vienlīdzības, diskriminācijas aizlieguma un bērna labāko interešu principiem. Ministrija atsaucas arī uz Satversmē noteikto reliģiskās pārliecības brīvību un baznīcas atdalīšanu no valsts, kā arī Izglītības likumā nostiprināto izglītības un reliģijas nošķīrumu.
Kā ziņots, IZM plāno turpināt vispārējās izglītības satura pilnveidi, tostarp stiprināt ģimenes vērtību un veselībpratības saturu, paredz oktobra sākumā valdībā izskatītais informatīvais ziņojums.
Ģimenes vērtību un veselībpratības moduli izstrādās līdz 2027. gada 30. aprīlim, konsultējoties ar sociālajiem un sadarbības partneriem. Pēc tam paredzēts aktualizēt attiecīgo mācību priekšmetu programmu paraugus.
Valdības sēdē Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vadītāja Inga Vanaga aicināja izslēgt ģimenes veselības mācību. LIZDA tajā saredzot tendenci ar politisku un ideoloģisku ievirzi. Viņa minēja, ka IZM piedāvā programmas "Teen Star" ideoloģiskos uzstādījumus.
Žurnāls "Ir" publikācijā 2026. gada sākumā atzīmēja, ka Fernandesa-Gonsalesa jauniešu tikumiskās dzimumaudzināšanas pētījumā kā labs mācību materiāls izcelta programma "Teen Star", kas sludinot kritisku attieksmi pret "kontracepcijas un droša seksa propagandu".
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Fernandess-Gonsaless izveidojis metodiskos materiālus skolotājiem par to, kā mācīt par tikumiem bērniem no pirmsskolas līdz pēdējai vidusskolas klasei. Sadaļā "Dzimumaudzināšanas rīku kaste" kā pirmā izcelta "Teen Star" programma, kas ir pagājušā gadsimta 80. gados ASV radīta seksuālās audzināšanas programma. Žurnāls atzīmēja, ka pret to izskanējuši iebildumi vairākās Eiropas valstīs, jo tā atbalstot dzimumu aizspriedumus un medicīniski neprecīzu programmu, tā apdraudot jauniešu dzīvību un pārkāpjot Eiropas Sociālo hartu. Bavārijā "Teen Star" tikusi pārmesta homofobija un kristīgais fundamentālisms.
Tomēr Indriksone noliedza, ka tas būtu ideoloģisks jautājums.