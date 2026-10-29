Pieciem Saeimas deputātiem piemēroti administratīvie sodi
Laikā no šā gada 31. augusta līdz 25. oktobrim administratīvi sodīti pieci Saeimas deputāti par ceļu satiksmes, ieroču aprites un ārstniecības jomas pārkāpumiem, liecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtā informācija Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.
Deputātam Andrim Bērziņam (ZZS) piemērots naudas sods par ieroču aprites noteikumu pārkāpumu. Lēmums pieņemts 25. septembrī un stājies spēkā 14. oktobrī.
Artūram Butānam (NA) piemērots naudas sods par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu par 21 līdz 30 kilometriem stundā. Lēmums pieņemts 11. septembrī un stājies spēkā 30. septembrī.
Savukārt pie frakcijām nepiederošajai deputātei Jekaterinai Drelingai izteikti divi brīdinājumi - par transportlīdzekļa vadīšanu bez nepieciešamā dokumenta un par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu par 11 līdz 20 kilometriem stundā apdzīvotā vietā. Abi lēmumi pieņemti 1. septembrī un stājušies spēkā 18. septembrī.
Deputātam un ģiemenes ārstam Jurim Jakovinam (ZZS) Veselības inspekcija piemērojusi naudas sodu par pārkāpumu, kas kvalificēts pēc Ārstniecības likuma 84. panta par medicīnisko atzinumu sniegšanas vai veselības aprūpes pārkāpumiem. Lēmums pieņemts 7. oktobrī un stājies spēkā 24. oktobrī.
Agitai Zariņai-Stūrei (JV) piemērots naudas sods par braukšanu pie aizliedzoša luksofora signāla vai par braukšanu virzienā, kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu. Lēmums pieņemts 25. augustā un stājies spēkā 11. septembrī.