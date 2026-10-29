Viens “peldus” aizmuka uz Krieviju, otrs - nolīda pagrīdē. Kas bija “Rīcības partijas” galvenie darītāji - Graudiņš un Pankratovs?
Šodien uzzinājām, ka savu darbību piespiedu kārtā izbeigs “Rīcības partija”. Tas bija skandalozs, politisks veidojums, kuru dibināja divi odiozi, prokremliski aktīvisti – Einārs Graudiņš un uz Krieviju no tiesas, it kā peldus aizmukušais Ruslans Pankratovs.
Izbeigt eksistenci “Rīcības partijai” nāksies ar Rīgas pilsētas tiesas 27. oktobra spriedumu, liecina “Firmas.lv” dati. Līdz ar to no amata atbrīvota partijas valde – Krievijas tautiešu politikas atbalstītājs Einārs Graudiņš, uz Krieviju aizmukušais biedrības "Latvijas krievu pasaule" priekšsēdētājs, bijušais “saskaņietis” un Rīgas domnieks Ruslans Pankratovs, kā arī Jevgeņijs Koroļs.
“Eksperts” Baltkrievijas propagandas teātrī
"Rīcības partija" vairākus gadus kavēja laicīgu gada pārskatu iesniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB).
Par to KNAB jau 2021. gadā prasīja uz laiku apturēt politiskā spēka darbību. Juridiskā persona, kas vēlāk kļuva par "Rīcības partiju", reģistrēta jau 1998. gadā. Līdz 2004. gadam politiskā kustība darbojusies ar nosaukumu "Esi cilvēks", bet pēc tam bijusi pazīstama arī ar nosaukumiem "Eiroskeptiķi" un "Eiroskeptiķu Rīcības partija". Partija vairākkārt kandidēja Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, bet ne reizi netika ievēlēta.
Einārs Graudiņš savulaik kopā ar Ruslanu Pankratovu bija regulāri viesi Baltkrievijas propagandas resursos, kur, iejūtoties absolūti izdomātā “Baltijas valstu ekspertu, politologu” lomās, kritizēja pret Lukašenko jau tolaik noteiktās sankcijas. Tās mums esot gaužām neizdevīgas. “Eksperts” Graudiņš arī klāstīja, ka Latvijai nav savas ārpolitikas un “tā iet amerikāņu pavadā”.
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Graudiņš jau daudzus gadus izcēlies kā „latviešu eksperts”, kurš bieži ir Kremļa kontrolēto televīzijas kanālu viesis, paužot prokrievisku nostāju, kritizējot Latvijas politiku un valdību. Sociālajos tīklos viņš sevi piesaka kā "Neatkarīgs publicistu, politikas apskatnieku, Ekonomikas maģistru, Ministru, Valsts drošības ģenerāli".
Latvijā viņš izcēlies ar klejošanu pa dažādām sīkpartijām – viņš bijis gan tā dēvētā Nepilsoņu kongresa aktīvists, gan iesaistījies “Latvijas Krievu savienībā”.
PSRS laikā viņš dienēja padomju armijā, bet pēc tam pārgāja uz Latvijas armiju, no kuras aizgājis 1997. gadā. Viņš izcēlies arī ar dalību dažādās prokrieviskajās akcijās, sevi apkarinādams ar padomju laika medaļām un ordeņiem.
Pankratovs, kurš no tiesas Latvijā aizmūk “peldus”
Taču spilgtākā personība šajā stāstā gan ir Ruslans Pankratovs – no margināla politiķa, kurš uz laiku pat attapās Rīgas domē, viņš nu kļuvis par meklēšanā izsludinātu, tiesājamu personu un patvēries Krievijā.
Ruslanu Pankratovu 2022. gada jūlijā aizturēja Valsts drošības dienests (VDD) un pret aktīvistu tika sākta krimināllieta par nacionālā naida izraisīšanu. Tāpat VDD rīcībā nonāca arī informācija, kas liecināja, ka persona sadarbojusies ar Eiropas Savienības (ES) sankciju sarakstā iekļautu personu, tolaik ziņoja dienests.
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Tā vietā, lai ļautu sevi tiesāt, bijušais RD deputāts, kuru ievēlēja no “Saskaņas” metās bēgt. Pēc kāda laika viņš, saskaņā ar sociālajos tīklos atrodamajām bildēm, uzpeldēja Krievijā.
Drīz vien intervijā ar vietējiem propagandistiem Pankratovs pastāstīja, kā tad viņš tur nokļuvis. Saskaņā ar viņa teikto aktīvists hidrotērpā pārpeldējis kādu ūdenstilpni un nonācis Krievijas robežsargu rokās.
Bija visnotaļ grūti izdarīt secinājumus un spriest – vai bijušais Rīgas domnieks saka patiesību vai melo.Jo nevar jau noliegt to, ka Pankratovs uz Krieviju ir ticis, par spīti ievērojamiem ceļošanas ierobežojumiem, kurus paredz viņa tiesāšana.
Atlika vien minēt, kuru ūdenstilpni izmantoja aktīvists – Peiteļa ezeru, Zilezeru vai, iespējams, Zilupi? Taču kāda nesena publikācija Krievijas aģentūras TASS vietnē liek aizdomāties, vai tik Pankratovs nav pamatīgi samelojies par savu vareno bēgšanu peldus.
Tā pavisam noteikti nebūtu pirmā reize, kad aktīvists publiski klāstījis fantastiskus melus.
Pankratovu Maskavā uzlūko ar aizdomām...
Ruslana Pankratova dzīvei Krievijā gan ir nianses. Domubiedri ir pamanījuši, ka bez viņa iesaistes Latvijas puse, visticamāk, nebūtu uz 10 gadiem cietumā ielikusi krievu aktīvistu-veterānu Aleksandru Gapoņenko.
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Un šiem domubiedriem radās jautājumi... tos, cita starpā, video-intervijas laikā bijušajam Rīgas domniekam uzdeva cits Kremlim uzticīgi kalpojošs pārbēdzējs no Latvijas – Aleksejs Stefanovs.
Saruna acīmredzami iefilmēta tā, lai abi iesaistītie izskatītos mierīgi, savākti un gatavi soli pa solim kliedēt bažas par Pankratova aizdomīgajām darbībām pirms Aleksandra Gapoņenko saukšanas pie atbildības.
Taču vērotājam no malas ir labi redzams, ka Stefanova jautājumi Ruslanam Pankratovam ir visnotaļ uzstājīgi. Šāda nostāja ir vērojama ne vien šajā “Youtube” publicētajā intervijā, bet arī citos Krievijas aktīvistu apdzīvotos interneta pagrabos – īpaši “Telegram” grupās, kur Pankratovu nereti nolād kā “ienaidnieka aģentu”.
Tie, kuri sekoja līdzi Latvijā dzīvojošā Kremļa aktīvista-veterāna Aleksandra Gapoņenko aizturēšanai, apsūdzēšanai un notiesāšanai, atcerēsies, ka pamatā visam bija Gapoņenko dalība Maskavā pērn notikušajā pseidozinātniskā konferencē "Krievu etnocīds Baltijas valstīs", ko organizēja "NVS valstu institūts". Tajā tika izteikti aicinājumi likvidēt latviešus un Baltijas valstis.
Par Gapoņenko dalību šajā pasākumā plašāka publika uzzināja tieši pateicoties videoklipiem, kurus internetā publicēja Ruslans Pankratovs. Drīz vien – tieši pirms gada, 13. februārī – Gapoņenko aizturēja Valsts drošības dienests (VDD), šī gada sākumā viņš tika notiesāts. Piespriestais sods, ņemot vērā apstākļus, varētu tikt uzskatīts par liktenīgu. Aleksandrs Gapoņenko šobrīd ir 71 gadu vecs, un turpmākos 10 gadus – tieši pateicoties Pankratova sagādātajai publicitātei – viņš pavadīs aiz restēm.