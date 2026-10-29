Traģiskā avārija Dārzciema ielā: “Lexus” vadītājam pie stūres, iespējams, kļuvis slikti - kameras fiksējušas sadursmi
Atklājušās jaunas detaļas par trešdienas rītā notikušo smago četru automašīnu sadursmi Rīgā, Dārzciema ielā, kurā dzīvību zaudēja viens cilvēks. Kā liecina TV3 raidījuma "Degpunktā" rīcībā esošā informācija, avāriju izraisījušajam "Lexus" vadītājam, visticamāk, pie stūres kļuvis slikti.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka negadījums notika trešdien ap plkst. 7.30, pilnībā bloķējot satiksmi Dārzciema ielas posmā. Sākotnēji aculiecinieki ziņoja par pat sešiem iesaistītiem spēkratiem, tomēr vēlāk tika precizēts, ka sadūrās četras automašīnas.
Videokameru ieraksti atklāj negadījuma hronoloģiju - apvidus auto "Lexus" pēkšņi ietriecās vienā automašīnā ("Cupra"), pēc kā šķērsoja zaļo zonu, iebrauca pretējā braukšanas joslā un ietriecās vēl divos spēkratos – vispirms KIA, bet pēc tam arī "Volvo". Pats "Lexus" ar sadragātu priekšpusi apstājās zaļajā zonā.
Kā raidījumam "Degpunktā" atklāja KIA vadītājs Arnis, trieciens bijis negaidīts un viņu no smagākām sekām izglābusi zibenīga reakcija. "Es maksimāli piespiedos labajai braukšanas pusei, un tas mani arī izglāba, "atzina autovadītājs.
Mediķiem ierodoties notikuma vietā, 65 gadus vecais "Lexus" vadītājs atradies bezsamaņā. Diemžēl reanimācijas pasākumi bija nesekmīgi un vīrietis notikuma vietā mira. Pārējie negadījumā iesaistītie spēkratu vadītāji un pasažieri nav fiziski cietuši.