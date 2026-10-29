Kaimiņiene ceļ trauksmi - kamēr sieviete ārstējas psihiatriskajā slimnīcā, viņas dzīvoklis tiek izlikts izsolē
Rēzeknes iedzīvotāji cēluši trauksmi - kamēr sieviete ar smagām garīgās veselības problēmām ārstējas psihiatriskajā slimnīcā, zvērināts tiesu izpildītājs izlicis izsolē viņas dzīvokli.
Kā raidījumam "Bez Tabu" norāda 42 gadus vecās sievietes kaimiņi, viņa jau kopš dzimšanas dzīvo kādas daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī. Kaimiņi skaidro, ka sieviete viņiem dzīvot netraucējot, tomēr pēdējā laikā viņas veselības likstas likušas par sevi manīt - sieviete nepamatoti vairākkārt izsauca operatīvos dienestus, kā rezultātā viņa tika sodīta ar naudas sodu un vēlāk arī piespiedu ārstēšanos psihiatriskajā slimnīcā Daugavpilī.
Tomēr laikā, kamēr sieviete ārstējās, Latgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja (ZTI) Lilija Solovjova izlika izsolē viņas dzīvokli, skaidro raidījums. Iemesls esot tāds, ka sieviete iedzīvojusies parādos, un naudu vēloties atgūt vairāki kreditori.
ZTI Solovjova "Bez Tabu" norāda, ka viņa, par sievietes veselības problēmām nav zinājusi, un pirms dzīvokļa izlikšanas izsolē kā to pieprasa normatīvi, pārbaudījusi informāciju par personu reģistros, bet tajos neatradās norādes par rīcībnespēju. Solovjova uzsver, ka dzīvokli būtu liegts izsolīt tikai tādā gadījumā, ja sievietei būtu rīcībnespēja.
Kaimiņi par notikušo ir šokēti, baidoties, ka sieviete, atgriežoties mājās no ārstēšanas, varētu attapties pie aizslēgtām dzīvokļa durvīm un pazudušas iedzīves. "Viņai ir invaliditātes grupa. Jūs saprotat – tas var novest pie pašnāvības," pārdomās dalās kaimiņiene Inna.
Vairāk skaties video!