Izgāja no mājām un neatgriezās: Rīgā meklē pazudušo Ņikitu Morozu
Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ņikitu Morozu.
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Izgāja no mājām un neatgriezās: Rīgā meklē pazudušo Ņikitu Morozu

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Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ņikitu Morozu, kurš šā gada 23. oktobrī ap pulksten 18.00 izgāja no adreses Rīgā, Antenas ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņa atrašanās vieta.

Izgāja no mājām un neatgriezās: Rīgā meklē pazuduš...

Pazīmes: augums 180-185 cm, īsi, tumši mati, uz krūtīm tetovējums. Bija ģērbies melnās džinsu biksēs, tumšos sporta apavos ar baltu zoli.

Valsts policija aicina aplūkot personas fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67950255, 67085938 vai 112!

Foto: Valsts policija
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ņikitu Morozu.
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Ņikitu Morozu.

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