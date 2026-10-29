“Maxima” no tirdzniecības atsauc iecienītu pārtikas produktu - pircējiem jāņem vērā svarīga detaļa
Mazumtirdzniecības tīkls SIA "Maxima Latvija" paziņojis par zivju konservu "Makrele tomātu mērcē KAIJA" (240 grami) atsaukšanu no tirdzniecības, jo konstatēta preces neatbilstība kvalitātes prasībām.
Atsaukums attiecas tikai uz konkrētu preces partiju – tās numurs ir L403290626, bet norādītais derīguma termiņš: 29.06.2029 (svītrkods/EAN: 4751007730181). Uzņēmums nav precizējis, kādas tieši neatbilstības produktam konstatētas.
Pircēji, kuri iegādājušies šīs partijas konservus, aicināti tos neizmantot uzturā un atgriezt jebkurā "Maxima Latvija" veikalā. Lai saņemtu pilnu naudas atmaksu par brāķēto preci, klientiem obligāti jāuzrāda pirkuma čeks.
Uzņēmums informē, ka preces atgriešana veikalos būs iespējama līdz šī gada 28. novembrim.
Neskaidrību gadījumā iedzīvotāji aicināti vērsties pie veikalu informācijas centra darbiniekiem, zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80002020 vai sazināties elektroniski, rakstot uz e-pastu info@maxima.lv. "Maxima Latvija" atvainojas klientiem par sagādātajām neērtībām.