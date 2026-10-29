Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1965. gadā dzimušo Ivetu Liepiņu.
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Šodien 09:01
Rīgā bezvēsts pazudusi Iveta Liepiņa; policija lūdz iedzīvotāju palīdzību
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1965. gadā dzimušo Ivetu Liepiņu, kura 26. oktobrī izgāja no adreses Rīgā, Klusajā ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta.
Pazīmes: augums 156 cm, melni mati līdz pleciem. Bija ģērbusies melnās biksēs, pelēkā džemperī, “Nike” vējjakā un melnos “Nike” apavos.
Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!
Valsts policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1965. gadā dzimušo Ivetu Liepiņu.