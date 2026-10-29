Smiltēns iezīmē jaunās valdības iespējamos scenārijus un neizslēdz pārsteigumus
Jaunas valdības modelim patlaban ir atvērtas dažādas opcijas no mazākuma valdības līdz divu vai trīs partneru koalīcijai, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja "Apvienotā saraksta" (AS) politiķis, tieslietu ministrs Edvards Smiltēns.
Viņš skaidroja, ka efektīva darba nodrošināšanai AS plāno nākt klajā ar diviem vienošanās piedāvājumiem. Viena vienošanās attieksies tikai uz valdību, bet otra, kas būs daudz plašāka, attieksies uz Saeimu, stāstīja Smiltēns.
Politiķis uzsvēra, ka tuvākajos gados valsts finanšu situācijas sakārtošanai un stabilizēšanai steidzami būs jāpieņem "ārkārtīgi smagi lēmumi", citādi var "iekulties lielās ziepēs". AS šajās dienās tiekas ar parlamenta frakcijām, lai saprastu, vai tās ir gatavas šādus lēmumus atbalstīt, paskaidroja Smiltēns.
Viņš atturējās komentēt konkrētas kandidatūras ministru amatiem, taču apliecināja, ka pats varētu būt gatavs ieņemt Saeimas priekšsēdētāja amatu, ja kolēģi viņu virzītu un aicinātu to darīt. Politiķis arī neizslēdza iespēju, ka valdībā varētu palikt daži līdzšinējie ministri no Nacionālās apvienības un "Jaunās vienotības".
AS pārstāvis pieļāva, ka "gala vienošanās" par kopīgo Saeimas Prezidija sastāvu varētu tikt panākta pirmdien, 2. novembrī. Viņš piebilda, ka neredz pamatu steigai ar valdības veidošanu, jo svarīgāk esot pieņemt izsvērtus un pārdomātus lēmumus.
Jautāts par iekšējo vienotību starp 15. Saeimā ievēlētajiem AS deputātiem, Smiltēns atbildēja, ka "AS ir iekšēji absolūti vienots".