Sākta skandalozu personu vadītās "Rīcības partijas" likvidācija
Sākta "Rīcības partijas" darbības izbeigšana, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Kā izriet no "Firmas.lv" datiem, politiskā spēka darbības izbeigšana pamatota ar Rīgas pilsētas tiesas 27. oktobra spriedumu.
Līdz ar to no amata atbrīvota partijas valde - Krievijas tautiešu politikas atbalstītājs Einārs Graudiņš, uz Krieviju aizmukušais biedrības "Latvijas krievu pasaule" priekšsēdētājs Ruslans Pankratovs un Jevgeņijs Koroļs.
Graudiņš un Pankratovs vairākkārt nonākuši Latvijas drošībsargājošo iestāžu redzeslokā, tostarp pie Graudiņa Drošības policija savulaik veica kratīšanu, bet Pankratovs tika apsūdzēts par nacionālā naida izraisīšanu.
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, "Rīcības partija" vairākus gadus kavēja laicīgu gada pārskatu iesniegšanu Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā (KNAB). Par to KNAB jau 2021. gadā prasīja uz laiku apturēt politiskā spēka darbību.
Juridiskā persona, kas vēlāk kļuva par "Rīcības partiju", reģistrēta jau 1998. gadā. Līdz 2004. gadam politiskā kustība darbojusies ar nosaukumu "Esi cilvēks", bet pēc tam bijusi pazīstama arī ar nosaukumiem "Eiroskeptiķi" un "Eiroskeptiķu Rīcības partija".
Partija vairākkārt kandidēja Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, bet ne reizi netika ievēlēta.