Kurš varētu ieņemt ministru krēslus? Atklājas jaunās valdības iespējamās aprises un amatu pretendenti
Līdz ar oficiālo sarunu sākšanos par jaunās valdības izveidi pamazām kļūst skaidrāks arī iespējamais ministru amatu sadalījums.
Kā trešdienas vakarā ziņoja Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma", uz ministru amatiem tiek apsvērti arī divi bezpartejiski kandidāti – bijušais Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas padomes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs, kurš varētu uzņemties veselības ministra pienākumus, un bankas "Citadele" ekonomists Kārlis Purgailis, kuram varētu uzticēt finanšu ministra portfeli. Vienlaikus kā iespējamais veselības ministra amata kandidāts tiek vērtēts arī kardiologs Andris Skride no "Apvienotā saraksta".
Jaunās valdības sastāvā ekonomikas ministra pienākumus varētu uzticēt Edgaram Štelmaheram no "Apvienotā saraksta", savukārt Tieslietu ministrijas vadību varētu pārņemt tās pašreizējais parlamentārais sekretārs Viesturs Vitkovskis. Kā iespējamā labklājības ministre tiek minēta Līga Meņģelsone ("Apvienotais saraksts"). Tikmēr aizsardzības ministra amatu varētu saglabāt "Jaunās Vienotības" pārstāvis Raivis Melnis, bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju arī turpmāk vadītu Edgars Tavars ("Apvienotais saraksts").
Izmaiņas iespējamas arī Zemkopības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā. Par zemkopības ministru varētu kļūt Edgars Putra, savukārt izglītības un zinātnes ministra pienākumus varētu uzņemties Česlavs Batņa. Abi politiķi pārstāv "Apvienoto sarakstu".
Ārlietu ministrijas vadību varētu uzticēt diplomātam Edgaram Skujam, kurš jau uzrunāts šī amata ieņemšanai.
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Tomēr pagaidām iezīmētais iespējamās valdības sastāvs vēl nav galīgs un pilnīgs – joprojām nav skaidrības par vairākiem ministru amatiem, tostarp to, kurš varētu vadīt Iekšlietu ministriju un Satiksmes ministriju.
Kā zināms, trešdien Kulbergs valdības veidošanas sarunas sāka ar Nacionālo apvienību un "Jauno vienotību". Piektdien paredzēta tikšanās ar "Progresīvajiem", bet nākamās nedēļas sākumā - ar partiju "Latvija pirmajā vietā".
Premjera amata kandidāts iepriekš norādījis, ka valdības veidošanas sarunās vēlas panākt vienošanos par kopīgiem darba principiem, atbildību un pārmaiņu īstenošanas mehānismiem.