Ceturtdien Latvijā gaidāms patīkams laiks
Foto: LETA
Ceturtdien saglabāsies mierīgi laikapstākļi.
Sabiedrība

Ceturtdien Latvijā gaidāms patīkams laiks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Latvijā pūtīs lēns vējš un nebūs stipru nokrišņu, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien Latvijā gaidāms patīkams laiks...

Debesis klās mākoņi, kas vietām pašķirsies, un vietām nedaudz līs, plašāks lietus gaidāms Kurzemē.

Pūtīs lēns dienvidu, dienvidrietumu vējš, Kurzemē iegriezīsies rietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +8..+13 grādi.

Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaiss iesils līdz +11 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens 1023-1026 hektopaskāli jūras līmenī.

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