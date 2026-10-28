Aktieris Kārlis Arnolds Avots saņems Jelgavas novada augstāko apbalvojumu
Aktieris Kārlis Arnolds Avots saņems Jelgavas novada pašvaldības augstāko apbalvojumu "Goda diploms". Šādu lēmumu trešdien pieņēmusi Jelgavas novada dome, novērtējot aktiera ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā, kā arī Jelgavas novada popularizēšanā.
Pašvaldība uzsver Avota profesionālos sasniegumus un ieguldījumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā starptautiskā mērogā. Īpaši nozīmīgs aktiera karjerā bijis šis gads – Viestura Kairiša režisētā spēlfilma "Uļa", kuras idejas autors un viens no scenāristiem ir Avots, piedzīvoja pasaules pirmizrādi Kannu kinofestivālā. Filma, kas stāsta par leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas jaunības gadiem, izvēlēta arī par Latvijas kandidāti prestižajai "Oskara" balvai.
Jelgavas novada augstāko apbalvojumu šogad saņems arī Abgunstes muižas saimnieki Jānis un Asnāte Avotnieki par ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un vietējās kopienas attīstībā, kā arī Vircavas pamatskolas direktore Eva Fišere par ieguldījumu izglītībā.
Apbalvojumu saņēmējiem pasniegs zeltītu vārpas piespraudi un 700 eiro naudas balvu pirms nodokļu nomaksas. Kārli Arnoldu Avotu plānots godināt 17. novembrī plkst. 20 Elejas izstāžu zālē, valsts svētkiem veltītajā pasākumā.