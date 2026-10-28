Miera sarunas pārvēršas vēstures stundā: Somijas un Norvēģijas līderi sazinājušies ar Putinu
Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un Norvēģijas premjerministrs Jūnass Gārs Stēre otrdien aizvadījuši neierastu telefonsarunu ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, cenšoties panākt progresu sarunās par kara izbeigšanu Ukrainā.
Aptuveni pusotru stundu ilgā saruna ir viens no retajiem gadījumiem pēdējā laikā, kad Eiropas valstu līderi tieši sazinājušies ar Putinu, vēsta "Euronews". Sarunas laikā Stubs un Stēre aicināja Krieviju izbeigt karu Ukrainā un iesaistīties nopietnās miera sarunās. Abi līderi uzsvēra, ka kara turpināšanās apdraud ne tikai Ukrainu, bet arī visas Eiropas drošību. Vienlaikus viņi apliecināja, ka Somija un Norvēģija turpinās sniegt atbalstu Ukrainai.
Telefonsaruna notika pēc Somijas un Norvēģijas iniciatīvas, un tā iepriekš tika saskaņota ar Ukrainu. Pēc sarunas abi līderi sazinājās arī ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, lai informētu viņu par pārrunāto. Diplomātiskā iniciatīva saistīta ar novembrī Abū Dabī plānotajām Ukrainas, Krievijas un ASV pārstāvju miera sarunām.
Tomēr ne visi Eiropas līderi šādu soli vērtē pozitīvi. Dānijas premjerministre Mete Frederiksena paudusi skepsi, norādot, ka neredz pazīmes Krievijas gatavībai panākt mieru. Arī Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons atzinis, ka no šādām sarunām neko daudz negaida.
Tikmēr, kā vēsta "Financial Times", atsaucoties uz sarunas detaļas pārzinošiem avotiem, Putins lielu daļu telefonsarunas veltījis viduslaiku slāvu vēstures skaidrošanai, nevis konkrētiem priekšlikumiem kara izbeigšanai. Arī Krievijas publiskie paziņojumi pēc sarunas neliecina par būtiskām izmaiņām Kremļa nostājā. Tādēļ pagaidām nav skaidrs, vai šī diplomātiskā iniciatīva palīdzēs tuvināt kara izbeigšanu.