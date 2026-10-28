Rīgas kebabnīcā strādājošam Indijas pilsonim atklāta tuberkuloze. SPKC skaidro, vai apdraudēti arī klienti
Kādā Rīgas kebabnīcā strādājošam Indijas pilsonim konstatēta tuberkuloze. Slimību profilakses un kontroles centrs sācis epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai ar saslimušo kontaktējušies cilvēki nav inficējušies, vēsta raidījums "Panorāma".
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) plāno pārbaudīt saslimušā kolēģus, dzīvokļa biedrus un studiju biedrus. Vienlaikus speciālisti mierina, ka kebabnīcas klientiem, kuri ēduši saslimušā gatavoto ēdienu, nav pamata uztraukties par inficēšanos. Tuberkuloze izplatās pa gaisu, nevis ar ēdienu. Pārbaudi ēdināšanas uzņēmumā sācis arī Pārtikas un veterinārais dienests.
Saslimušais Indijas pilsonis piektdien atrasts uz ielas un nogādāts slimnīcā. Viņa veselības stāvoklis pašlaik ir smags, taču nav izslēgts, ka tas saistīts nevis ar tuberkulozi, bet gan ar iespējamu aizliegto vielu lietošanu.
Latvija pēc saslimstības ar tuberkulozi ieņem trešo vietu Eiropas Savienībā, un ik gadu valstī tiek atklāti aptuveni 300 saslimšanas gadījumi. Šogad līdz šim reģistrēti 219 gadījumi, tostarp 16 ārvalstniekiem. Lai gan Indijā tuberkuloze ir plaši izplatīta, šis pagaidām ir vienīgais šogad Latvijā konstatētais saslimšanas gadījums Indijas pilsonim.