"Sēras ir mana ēna..." Mārtiņa Ķibilda atraitne septiņus gadus pēc vīra nāves dalās aizkustinošā vēstījumā
Apritējuši septiņi gadi, kopš pēkšņi mūžībā devās pazīstamais televīzijas raidījumu vadītājs un žurnālists Mārtiņš Ķibilds. Viņa atraitne Ilze Grase-Ķibilde sociālajā tīklā "Instagram" publicējusi emocionālu ierakstu, atklājot, ka zaudējuma sāpes viņu pavada joprojām, taču spēku turpināt dzīvot sniedz abu bērni.
"Kopš 2019. gada 26. oktobra sēras ir mana ēna. Tās vienmēr ir man līdzās, vienmēr ir daļa no manis," raksta Ilze. Viņa neslēpj, ka vīra pēkšņā aiziešana atstājusi dziļas pēdas un uz visiem laikiem mainījusi viņas dzīvi.
"Es izvēlos turpināt dzīvot un piepildīt savu dzīvi ar prieku mūsu bērnu dēļ, jo tieši to es vēlētos, lai darītu viņš, ja tik pēkšņi būtu aizgājusi es," viņa raksta. Vienlaikus Ilze neslēpj, ka vīra zaudējums viņu mainījis uz visiem laikiem.
"Viņš nekad netiks aizmirsts. Es to nekad nepieļaušu – ne mūsu bērnu, ne to cilvēku dēļ, kuri viņu pazina. Mūžīgi mūsu sirdīs. Mārtiņš Ķibilds," emocionālo ierakstu noslēdz Ilze.
Jāatzīmē, ka Mārtiņš Ķibilds negaidīti nomira 2019. gada 26. oktobrī, 46 gadu vecumā, atrodoties Amsterdamā, kur kopā ar sievu bija devies atpūtas braucienā. Vēlāk noskaidrojās, ka viņa nāves cēlonis bija akūta koronārā sirds slimība.
Ķibilds skatītāju atmiņā palicis kā spilgts un dzīvesgudrs televīzijas raidījumu vadītājs un vēstures stāstnieks, īpaši pateicoties raidījumu ciklam "Atslēgas". Pēc viņa nāves Ilze rūpējas par vīra profesionālā mantojuma saglabāšanu, tostarp palīdzējusi īstenot ieceri par grāmatu "Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi".
Atvadas no Mārtiņa Ķibilda
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