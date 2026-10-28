Vai alkohola tirdzniecības ierobežojumi ir devuši rezultātu? PVO nāk klajā ar pirmajiem datiem
Pirmajos piecos mēnešos pēc stingrāku alkohola tirdzniecības noteikumu ieviešanas Latvijā būtiski samazinājies ar alkohola lietošanu tieši saistīto nāves gadījumu skaits. Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka to skaits sarucis par 27% jeb 60 nāves gadījumiem.
Pasaules Veselības organizācija (PVO) analizējusi periodu no 2025. gada 1. augusta līdz 31. decembrim, kad Latvijā jau bija spēkā jaunie alkohola tirdzniecības ierobežojumi. Mirušo skaita samazināšanās attiecas uz tiem gadījumiem, kuru cēlonis ir tieši saistīts ar alkohola lietošanu, piemēram, saindēšanos ar alkoholu un alkohola izraisītām slimībām. Tomēr PVO uzsver, ka šie ir sākotnējie rezultāti un ilgtermiņa ietekmes izvērtēšanai nepieciešami papildu dati.
Vienlaikus dati atklāj satraucošu ainu par alkohola lietošanu Latvijā. Vidēji viens pieaugušais gadā patērē 14,2 litrus absolūtā alkohola, bet aptuveni 23,3% pieaugušo ir problēmas ar alkohola lietošanu. Salīdzinājumam – Eiropas Savienībā šis rādītājs vidēji ir 10,7%. Turklāt PVO vērtējumā ar alkohola lietošanu saistāmi 18,1% visu nāves gadījumu Latvijā, kamēr ES vidēji – 5,2%.
Par alkohola ierobežojumu sākotnējiem rezultātiem trešdien, 28. oktobrī, PVO Eiropas Reģionālās komitejas sesijā Kopenhāgenā runājis arī veselības ministrs Hosams Abu Meri. Viņš izcēlis Latvijas sadarbību ar PVO, izvērtējot ieviesto pasākumu, tostarp alkohola tirdzniecības laika saīsināšanas, ietekmi uz sabiedrības veselību.
Ministrs sanāksmē arī atkārtoti apliecinājis Latvijas atbalstu Ukrainai, nosodot Krievijas uzbrukumus tās veselības aprūpes infrastruktūrai. PVO sesija Kopenhāgenā norisinās no 27. līdz 29. oktobrim, pulcējot veselības nozares pārstāvjus no 53 Eiropas reģiona valstīm.