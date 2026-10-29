Ālēšanās, problēmas ar policiju un nebeidzamie “boikoti” - Plineram aizejot no Rīgas domes, vietā nāks skandalozais Jeremejevs
Šonedēļ izskanēja, ka 25. novembrī veselības stāvokļa dēļ deputāta mandātu noliks Rīgas domes deputāts un “Stabilitātes!” frakcijas vietnieks Jakovs Pliners.
Kā aģentūru LETA informēja partijas “Stabilitātei!” valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova, Plinera vietā Rīgas domē darbu sāks Valentīns Jeremejevs, kurš ir partijas "Tautas varas spēks" valdes priekšsēdētājs.
Taču pateikt vien šo par Valentīnu Jeremejevu, ir nepateikt neko. Politiķis kopā ar domubiedriem pēdējo gadu laikā ir regulāri nonācis sabiedrības un policijas redzeslokā, īpaši aktīvi izpaužoties Covid-19 pandēmijas laikā.
“Cilvēkiem raus nost kājas!”
“Stabilitātei!” pārstāve Čulkova norāda, ka Jeremejevs pievienosies frakcijai un turpinās darbu Rīgas domē, pārstāvot rīdzinieku intereses. Taču Jeremejeva apsēšanos amatpersonas krēslā nevar nepavadīt ar īsu atskatu uz spilgtākajiem šī aktīvista izgājieniem aizvadītajos gados.
Vēl pērn, kad aktuāla bija diskusija par Latvijas izstāšanos no Otavas konvencijas un kājnieku mīnu iekļaušanu bruņojumā, pie Saeimas neliela aktīvistu grupa piedalījās partijas “Tautas varas spēks” rīkotajā protestā pret šādu ieceri.
Tobrīd sabiedrībā pamatā valdīja nostāja, ka šāda veida bruņojums būtu lēts un efektīvs veids kā bremzēt potenciālo ienaidnieku, savukārt pretēju nostāju, tostarp, pauda virkne prokremliski noskaņotu aktīvistu.
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Starp tiem bija arī Valentīns Jeremejevs. Aktīvisti ar dažādiem saukļiem aicināja nepieļaut Latvijas teritorijas nomīnēšanu, tostarp tika izkliegts: “Mēs esam noteicēji, jūs izpildvara!” Kā novēroja Jauns.lv, cilvēki bija pulcējušies ar dažādiem plakātiem, uz kuriem bija rakstīts, piemēram, "Saglabāsim mūsu māti – dabu" un "Kamēr valdība taisa mīnēšanas biznesu, cilvēkiem raus nost kājas".
Iepazīstināja Latviju ar bēdīgi slaveno “feldšeri Marinu”, kura aizmuka uz Krieviju
Kā nu var aizmirst vienu no spilgtākajām Covid-19 pandēmijas laiku epizodēm – Valentīna Jeremejeva “Tautas varas spēka” sociālajos tīklos veiktu video tiešraidi.
Tās laikā bijusī Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes (RAKUS) feldšere Marina Kornatovska sarunāja pietiekami daudz aplamību un nepatiesību, lai abus translācijas varoņus savāktu Valsts policija.
Kriminālprocess tika sākts pēc Krimināllikuma panta par huligānismu. Taču 2022. gada vasarā krimināllieta tika izbeigta, jo prokuratūra lēma, ka nav saskatāms noziedzīga nodarījuma sastāvs.
Gan Kornatovska, gan Jeremejevs visu pandēmijas laiku aktīvi piedalījās protestos un izvērsa plašas aktivitātes sociālajos tīklos. Kādā 2024. gada vasaras "TikTok" video bijusī feldšere no Rīgas atbildēja uz cita lietotāja ierosinājumu – pamest Latviju un doties uz Krieviju.
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Tas izdarīts, kamerā ievelkot lielizmēra Krievijas valsts karogu un koķeti dancojot ar to kadrā. Šāda Kornatovskas rīcība saniknojusi virkni sociālo tīklu lietotāju.
Pēcāk, jau esot Krievijā, Kornatovska sniedza interviju jau tad no Latvijas aizbraukušajam prokremliskajam aktīvistam, bijušajam Latvijas Eiropas Parlamenta deputātam Andrejam Mamikinam.
Pret dienestu, tad pret sievietēm dienestā, kā arī slavenais “brīvības konvojs”
Jeremejevs ar domubiedriem paspējis protestēt arī pret Valsts aizsardzības dienesta (VAD) ieviešanu un tad – pret sieviešu saukšanu dienestā.
Un laikam jau par leģendāriem ir kļuvuši 2022. gada notikumi vēl īsi pirms Krievijas masveida iebrukuma Ukrainā.
Tolaik vēl 2022. gada 7. februārī uzsāktā protesta akcija “brīvības konvojs” bija iedvesmota no Kanādā notiekošajiem tālbraucēju protestiem pret valsts Covid-19 vakcīnu politiku.
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Latvijā tā nevienā brīdī neizvērtās kā iecerēta un nu – dienā, kad Latviju un bez šaubām arī Rīgas pili apciemoja Vācijas prezidents Franks Valters Šteinmeiers – beidzās pēc policijas iejaukšanās.
Kopumā “brīvības konvoja” protesta nometnes izjaukšana noritēja bez asākiem starpgadījumiem, ja neskaita ūjināšanu”. Aktīvisti, kuri vēroja notiekošo, pauda apņemšanos nekādā gadījumā nepārtraukt protestēšanu. Taču tā neturpinājās.