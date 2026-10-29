Signe Vanaga Lionā protestus redz no dzīvokļa logiem
Jau teju mēnesi Francijā norit skolēnu protesti, kas 17. oktobrī pārauga masveida grautiņos, sevišķi lielajās pilsētās – Parīzē, Lionā un Marseļā. Francijā dzīvojošie latvieši sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" dalās savās pārdomās par demonstrācijām un valstī notiekošo.
Aleksa Gulbe: “Esmu drošībā, viss ir labi!”
Latviešu basketboliste Aleksa Gulbe pārstāv Francijas klubu "Basket Landes", kas bāzējas Mondemarsānā. Tur protesti bijuši krietni mazākos apmēros nekā lielajās Francijas pilsētās. "Šeit protesti bija mazā apmērā, gandrīz ne cik. Lielajās pilsētās – Parīzē, Lionā, Marseļā un Tulūzā – tie notiek citos apjomos. Cilvēki nav apmierināti ar finansējumu skolām, skolotājiem, ugunsdzēsējiem un tā tālāk.
Francijā ir augsti nodokļi – ar nodomu, ka iedzīvotājiem ir augsti papildu ieguvumi, piemēram, veselības aprūpe, drošība, skolās mēbeles, kondicionieris vasarā un apkure ziemā, slimnīcās labi apstākļi, universitātēs, bet, pēc iedzīvotāju domām, tas netiek nodrošināts, tāpēc sākās nemieri no skolēnu un studentu puses. Un tad arī citi cilvēki izmantoja iespēju šo procesu padarīt daudz plašāku,” par Francijā notiekošajiem protestiem stāsta latviešu basketboliste Aleksa Gulbe un piebilst, ka viņa pati jūtas drošībā.
Signe Vanaga protestus redz no dzīvokļa logiem
Kulinārijas eksperte, blogere un grāmatu autore Signe Vanaga (iepriekš Meirāne) kopš 2022. gada rudens dzīvo Francijā. No savas Pierīgas privātmājas viņa pārcēlās un iekārtoja ģimenes ligzdiņu Francijas pilsētā Lionā un nupat notikušos protestus redzēja no sava dzīvokļa logiem.
Signe Vanaga, kas pastāvīgi dzīvo Lionā, atzīst, ka līdz ar notikušajiem protestiem viņa tāpat kā pārējie pilsētas iedzīvotāji turpina savas ikdienas gaitas un nedroši nejūtas. “Dienā, kad notika protesti, protestanti gāja tepat mums zem logiem. Bet jāuzsver, ka ir divas dažādas grupas. Mums zem logiem gāja cilvēki, kas protestēja. Varēja redzēt, ka viņu vidū ir gan skolotāji, gan studenti un jaunieši. Viņi neko ārkārtēju nedarīja. Vienīgi pēc kādas stundas uz minūtēm divām pēkšņi parādījās gāzes baloni un pazuda. Tā ka – tas bija tāds protests, kas ir atļauts, un cilvēki var protestēt. Ja viņi to dara normāli, tad jau viss ir kārtībā. Savukārt tas, ko darīja otra grupa, jau bija vandalisms. Man tajā dienā bija ieplānots aiziet pie draudzenes uz tēju, kas bija pa ceļam cauri visām nekārtībām, un mēs sapratām, ka drošāk ir vienkārši palikt mājās un nekur neiet. Tā darīja arī daudzi citi, kas izvēlējās palikt mājās. Mūsu kvartālā bija izsludināts, ka vajag aizvērt veikalus un visus mazos biznesus, lai tos pasargātu.
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Nedroši kopumā nejūtos, bet ir skumji redzēt, ka līdztekus protestiem uzdarbojas tā otra grupa, kas nodarbojas ar vandalismu un izzog. Redzēju ziņu raidījumu Francijas televīzijā, ka "Vinted" slēdz ciet vairākus kontus, jo piefiksēts, ka tur šīs zagtās lietas pārdod lielos apmēros. Tā jau vairs nav protestēšana par savām tiesībām, bet gan brutāla vardarbība pret mazajiem biznesiem, vandalisms, zagšana. Tāda ir realitāte. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Cik saprotu, tagad kaut kas būs arī tuvākajos datumos un arī 5. novembrī. Domāju, tas viss ir saistīts ar vēlēšanām. Teikšu godīgi, es neesmu vēlēšanu procesā iedziļinājusies, jo balsot vēl nevaru. Bet fakts paliek fakts – ir ļoti skumīgi, ka šis notiek, ka tiek dedzināti monumenti un sabojātas vēsturiskas lietas,” piedzīvoto situāciju raksturo Lionā dzīvojošā Vanaga.