Garnadži izmanto tumšos vakarus savā labā: Valmierā vīrietis uz ielas mēģinājis aplaupīt sievieti
Valmierā kāds vīrietis uz ielas uzbrucis sievietei un mēģinājis viņai atņemt rokassomu. Uzbrukuma laikā sieviete nokritusi zemē un savainojusi kāju, taču uzbrucējam somu nolaupīt nav izdevies, informē Valsts policija.
Incidents noticis 22. oktobra vakarā, ap plkst. 20.35–20.40, Meža ielā. Vīrietis ar fizisku spēku mēģinājis noraut rokassomu no sievietes kreisā pleca. Spēcīgā rāviena dēļ sieviete nokritusi, taču uzbrucējs nav apstājies un turpinājis mēģināt atņemt somu. Nespējis īstenot savu nodomu, viņš aizbēdzis no notikuma vietas.
Pēc uzbrukuma cietusī izsaukusi policiju. Likumsargi sākuši kriminālprocesu un izmeklēšanas laikā noskaidrojuši iespējamo vainīgo – 1992. gadā dzimušu vīrieti, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā. Trešdienas, 28. oktobra, rītā viņš aizturēts, un tuvākajā laikā tiesa lems par drošības līdzekļa piemērošanu.
Valsts policija uzsver, ka Valmieras iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo iespējamais uzbrucējs ir aizturēts un citi līdzīgi gadījumi pilsētā līdz šim nav reģistrēti. Vienlaikus policija aicina atsaukties cilvēkus, kuri, iespējams, cietuši no līdzīgām šī vīrieša darbībām vai var sniegt izmeklēšanai noderīgu informāciju, zvanot pa tālruni 112.