Rīgas zoodārzā mirusi apmeklētāju iemīļotā nīlzirgu mātīte Funte. Atklāts viņas nāves cēlonis
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs dalījies ar skumju vēsti - pirmdien, 26. oktobrī, mirusi viena no tā ilggadējām un apmeklētāju iemīļotākajām iemītniecēm, nīlzirgu mātīte Funte. Viņa Rīgas zoodārzā nodzīvoja vairāk nekā 36 gadus.
Nīlzirgu mātīte Funte piedzima 1989. gada 20. februārī Harkivas zoodārzā Ukrainā, bet jau 1990. gadā, būdama nedaudz vairāk nekā gadu veca, nonāca Rīgā. Šeit viņa dzīvoja kopā ar otru nīlzirgu mātīti Augustīni jeb Augusti, kura dzimusi Rīgas zoodārzā. Abu nīlzirgu dzīvei gadu gaitā sekojušas vairākas apmeklētāju paaudzes.
Lai noskaidrotu Funtes nāves iemeslu, veikta veterinārā izmeklēšana, kurā konstatēts svešķermeņa izraisīts zarnu trakta nosprostojums. Zoodārza speciālisti pašlaik rūpīgi izvērtē notikušā apstākļus, lai nepieļautu līdzīgus gadījumus nākotnē.
Funtes aiziešana ir smags zaudējums ne tikai zoodārza apmeklētājiem, bet arī tā darbiniekiem. Īpaši sāpīgs šis notikums ir dzīvnieku kopējiem, kuri gadiem ilgi ikdienā rūpējušies par nīlzirgu mātītes veselību un labklājību.