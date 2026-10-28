“Manas rokas ir tīras!” Brencis pēc aizturēšanas negrasās atteikties no Saeimas mandāta
Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktā kriminālprocesā trešdien procesuālajām darbībām pakļautais jaunievēlētais Saeimas deputāts Mārtiņš Brencis (AS) neplāno atteikties no 15. Saeimas deputāta mandāta, jo uzskata, ka nav darījis neko prettiesisku, un norāda, ka izmeklēšanā sadarbojas ar tiesībsargājošajām iestādēm.
Brencis trešdien žurnālistiem sacīja, ka no rīta viņa dzīvesvietā ieradušies izmeklētāji, kuri veikuši kratīšanu, izņēmuši vairākas datu ierīces un dokumentus, pēc kā sekojusi aptuveni stundu ilga saruna ar prokuroru un izmeklētāju.
Pēc politiķa teiktā, amatpersonas viņu iztaujājušas par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) uzraudzītu projektu Alūksnes novada pašvaldībā, par kuru pēdējās dienās publiski izskanējusi informācija saistībā ar EPPO izmeklēšanu.
Brencis norādīja, ka izmeklētāji sākotnēji aptuveni divas stundas veikuši kratīšanu viņa dzīvoklī, pēc tam pārbaudījuši arī viņa automašīnu, bet vēlāk viņš nogādāts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) telpās.
"Stundu ilgā sarunā sniedzu visu manā rīcībā esošo informāciju. Bija konkrēti jautājumi par konkrēto projektu. Visu, ko varēju pastāstīt, es izstāstīju, un ceru, ka vainīgie un atbildīgie tiks saukti pie likumā noteiktās atbildības," sacīja Brencis.
Viņš uzsvēra, ka pret viņu nav izvirzītas apsūdzības un nav arī noteikts aizdomās turētā statuss. Pēc Brenča teiktā, viņam piemērots statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess un kurai ir tiesības uz aizstāvību.
"Man konkrētas apsūdzības neuzrādīja. Man stundu garā sarunā jautāja par projekta īstenošanas apstākļiem," sacīja politiķis.
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Brencis arī norādīja, ka viņam nav piemēroti nekādi drošības līdzekļi un viņš pēc procesuālo darbību beigām varējis doties mājās.
Pēc viņa teiktā, izmeklēšanā aplūkotie notikumi esot saistīti ar aptuveni pirms četriem gadiem īstenotu projektu CFLA pārraudzībā un tiem neesot saistības ne ar viņa ģimeni, ne darbu Ministru prezidenta birojā, ne darbu Latvijas Universitātes padomē.
"Manas rokas ir tīras. Es cenšos palīdzēt izmeklēšanā," uzsvēra Brencis.
Komentējot deputāta mandāta jautājumu, viņš sacīja, ka pašlaik neredz iemeslu no tā atteikties. "Neesmu darījis neko prettiesisku, lai atteiktos no Saeimas deputāta mandāta. Nācu politikā, lai īstenotu pārmaiņas. Esmu Kulberga komandas dalībnieks, un šobrīd neplānoju atteikties no mandāta, jo plaša sabiedrības daļa man ir uzticējusies," teica Brencis.
Vienlaikus viņš piebilda, ka par tālāko rīcību konsultēsies ar "Apvienotā saraksta" valdi.
Jau ziņots, ka EPPO sāktā lietā KNAB trešdien veica kratīšanas un citas procesuālās darbības saistībā ar aizdomām par iespējamu iepirkumu krāpšanu un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu Alūksnes novada pašvaldības īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta gaitā. Saskaņā ar EPPO sniegto informāciju izmeklēšana saistīta ar iespējamu vairāk nekā 1,4 miljonu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma izmantošanu, iespējami pārkāpjot projekta īstenošanas nosacījumus.
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KNAB procesuālās darbības veica arī pie Brenča, kurš līdz šim bija Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) padomnieks. Pēc notikušā premjers paziņoja, ka Brencis ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas premjera birojā.