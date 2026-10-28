Valmierā aizturēts vīrietis aizdomās par laupīšanas mēģinājumu
Valsts policija aizturējusi 1992. gadā dzimušu vīrieti aizdomās par laupīšanas mēģinājumu, kas 22. oktobra vakarā notika Valmierā, Meža ielā. Vīrietis no aizmugures uzbruka sievietei un mēģināja nolaupīt viņas rokassomu, taču savu nodomu nerealizēja. Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un aicina atsaukties ikvienu, kurš, iespējams, cietis no līdzīgām vīrieša darbībām.
22. oktobrī laika posmā no pulksten 20.35 līdz 20.40 Valmierā, Meža ielā, uz ietves kāds vīrietis no aizmugures, pielietojot fizisku spēku, mēģināja izraut sievietei no kreisā pleca rokassomu. Rāviena rezultātā sieviete nokrita zemē un guva kājas traumu. Vīrietis turpināja mēģināt atņemt somu, taču savu nodomu nerealizēja un no notikuma vietas aizbēga.
Nezināmu iemeslu dēļ vīrietis pārtrauca savas darbības un no notikuma vietas aizbēga, somu neiegūstot. Pēc notikušā sieviete zvanīja uz tālruņa numuru 112 un ziņoja par uzbrukumu.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess. Veicot izmeklēšanu, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Rietumvidzemes iecirkņa amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu.
Šā gada 28. oktobra rītā aizdomās turētais — 1992. gadā dzimis vīrietis — tika aizturēts. Vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā. Tuvākajā laikā tiks lemts par drošības līdzekļa piemērošanu aizturētajam.
Valsts policija norāda, ka Valmieras iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, jo iespējamais vainīgais ir aizturēts un citi līdzīgi gadījumi līdz šim Valsts policijā nav reģistrēti. Vienlaikus Valsts policija turpina skaidrot notikušā apstākļus un aicina atsaukties ikvienu, kurš, iespējams, cietis no līdzīgām vīrieša darbībām vai kura rīcībā ir izmeklēšanai noderīga informācija. Aicinām informēt policiju, zvanot uz tālruņa numuru 112.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.