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Šodien 19:12
PII “Zīlīte” audzēkņi Liepājas Dabas mājā iepazīst skudru pasauli
Vaiņodes PII “Zīlīte” audzēkņi Liepājas Dabas mājā izzināja skudru pasauli, iepazīstot pūžņa dzīves organizāciju un sastopot arī Austrālijas audējskudras. Nodarbība notika ESF+ projekta “STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei” ietvaros.
Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” audzēkņi apmeklēja Liepājas Dabas māju, kur pētīja skudras un iepazina šo mazo kukaiņu pārsteidzošo dzīvi.
Apmeklējuma laikā bērni uzzināja, kā organizēta dzīve skudru pūznī un kādi pienākumi ir tā iemītniekiem. Audzēkņiem bija iespēja tuvāk iepazīt arī eksotiskās Austrālijas audējskudras, papildinot zināšanas par dabas daudzveidību.
Ekskursija notika Eiropas Sociālā fonda Plus projekta Nr. 4.2.2.1/1/25/I/001 “STEM un pilsoniskās līdzdalības norises plašākai izglītības pieredzei un karjeras izvēlei” ietvaros.