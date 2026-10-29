Oficiālā e-adrese būs obligāta plašākam Latvijas iedzīvotāju lokam
Latvijā plānots paplašināt to personu loku, kurām oficiālās elektroniskās adreses jeb e-adreses lietošana būs obligāta.
No 2027. gada tā būs obligāta arī ārvalstniekiem, kuriem Latvijā pieder nekustamais īpašums, savukārt no 2030. gada – portāla Latvija.gov.lv autentificētajiem lietotājiem.
Ministru kabinets apstiprinājis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādāto likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā".
Likumprojekts paredz, ka no 2027. gada 7. janvāra visām jaunreģistrētajām juridiskajām personām e-adrese tiks aktivizēta automātiski uzreiz pēc reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā, un tam nebūs nepieciešams atsevišķs iesniegums.
Savukārt no 2027. gada 1. jūlija e-adrese automātiski tiks aktivizēta arī jau reģistrētajām juridiskajām personām, kurām tā vēl nav izveidota, tiklīdz tās iesniegs Uzņēmumu reģistrā pieteikumu izmaiņu reģistrēšanai.
Pašlaik e-adrese ir aktivizēta aptuveni 90 tūkstošiem juridisko personu.
No 2027. gada 7. janvāra saimnieciskās darbības veicēji e-adresi varēs izmantot arī savstarpējai strukturētu elektronisko rēķinu jeb e-rēķinu nosūtīšanai. Savukārt portāla Latvija.gov.lv lietotājiem būs iespēja bez maksas sagatavot un nosūtīt e-rēķinus citiem saimnieciskās darbības veicējiem.
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Vienlaikus plānots paplašināt to personu loku, kurām e-adreses lietošana būs obligāta. No 2027. gada 7. janvāra tā būs jāizmanto Latvijas iestāžu darbiniekiem, to starptautisko organizāciju darbiniekiem, kurās Latvija ir dalībvalsts, kā arī ārvalstu fiziskajām personām, kurām Latvijā pieder nekustamais īpašums, vai šo personu likumiskajiem vai līgumiskajiem pārstāvjiem.
Savukārt no 2030. gada 1. janvāra e-adreses obligāto lietošanu plānots attiecināt arī uz portāla Latvija.gov.lv autentificētajiem lietotājiem.
Likumprojekts paredz arī vienkāršot pilnvaru noformēšanu juridisko personu e-adreses lietošanai. Turpmāk ar zvērināta notāra starpniecību attiecīgo pilnvaru būs iespējams pārvērst digitālā formā. Tas būs īpaši noderīgi uzņēmumiem, kuru paraksttiesīgās personas ir ārvalstnieki, bet e-adreses lietošana Latvijā uzticēta pilnvarotām personām.
Paredzams, ka plānoto izmaiņu rezultātā e-adreses lietotāju skaits pieaugs par vairāk nekā 400 tūkstošiem. Pašlaik e-adrese ir aktivizēta aptuveni 90 tūkstošiem juridisko personu un 630 tūkstošiem fizisko personu.