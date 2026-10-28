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Dzelzceļa pārbrauktuves remontdarbu laikā Grobiņā tiks slēgta autotransporta kustība
Plānoto dzelzceļa infrastruktūras remontdarbu dēļ 2026. gada 12. novembrī no plkst. 8.00 līdz 13. novembrim plkst. 21.00 tiks slēgta autotransporta kustība pārbrauktuvē Nr. 737 Grobiņā (līnija Tore–Liepāja, P113). Satiksmes dalībnieki aicināti savlaicīgi plānot maršrutus un ievērot uzstādītās ceļa zīmes.
Dienidkurzemes novada pašvaldība informē, ka saistībā ar plānotajiem dzelzceļa infrastruktūras remontdarbiem laika posmā no 2026. gada 12. novembra plkst. 8.00 līdz 2026. gada 13. novembra plkst. 21.00 tiks slēgta autotransporta kustība pa dzelzceļa pārbrauktuvi Nr. 737.
Remontdarbu vieta:
- Dzelzceļa līnija Tore - Liepāja, km 212,382;
- Reģionālais autoceļš P113 Grobiņa - Bārta - Rucava, Grobiņā, Grobiņas pilsētā, Dienvidkurzemes novadā.
Dzelzceļa pārbrauktuves GPS koordinātas: 56.519657, 21.163447.
Aicinām satiksmes dalībniekus ņemt vērā noteiktos satiksmes ierobežojumus un savlaicīgi plānot pārvietošanās maršrutus, kā arī ievērot uzstādītās ceļa zīmes un satiksmes organizācijas norādes.
Atvainojamies par iespējami radītajām neērtībām un pateicamies par sapratni!