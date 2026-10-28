Latvijā pieaugusi gripas aktivitāte
Gripas aktivitāte Latvijā aizvadītajā nedēļā nedaudz palielinājusies, bet saglabājas zemā līmenī, liecina Slimību profilakses un kontroles centra monitoringa dati.
Saslimstība ar gripu sasniegusi 9,2 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, kas ir par 15% vairāk nekā iepriekšējā nedēļā, kad reģistrēti astoņi gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Gripa noteikta septiņiem pacientiem, salīdzinot ar sešiem pacientiem nedēļu iepriekš.
Seši gripas pacienti bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem, bet viens - vismaz 65 gadus vecs. Bērniem līdz 14 gadu vecumam aizvadītajā nedēļā gripa nav noteikta.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Nacionālajā mikrobioloģijas references laboratorijā aizvadītajā nedēļā apstiprināti pieci A tipa gripas vīrusa gadījumi. Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars bija 2,5%, salīdzinot ar 4% nedēļu iepriekš. Savukārt slimnīcās gripa apstiprināta 1% testēto pacientu ar smagu akūtu respiratoru infekciju.
Aizvadītajā nedēļā nav reģistrēti nāves gadījumi gripas vai Covid-19 pacientiem, savukārt nedēļu iepriekš reģistrēts viens nāves gadījums Covid-19 pacientam. Līdzšinējos monitoringa datos par šo nedēļu norādīts šosezon pirmais nāves gadījums gripas pacientam. Līdz ar to šajā gripas sezonā reģistrēts viens nāves gadījums gripas pacientam un divi nāves gadījumi pacientiem ar Covid-19 diagnozi.
Ar citu akūtu elpceļu infekciju simptomiem pie ģimenes ārstiem aizvadītajā nedēļā vērsušies 758 pacienti, salīdzinot ar 997 pacientiem iepriekšējā nedēļā. Saslimstība samazinājusies par 25,6% - no 1333,7 līdz 992,3 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tā bijusi zemāka arī par iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā novēroto līmeni.
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Saslimstība ar šīm infekcijām sarukusi visās vecuma grupās, tomēr augstākā tā joprojām bijusi bērniem līdz četru gadu vecumam - 5775,6 gadījumi uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju, salīdzinot ar 6996,7 gadījumiem uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju nedēļu iepriekš. Bērniem no pieciem līdz 14 gadiem saslimstība samazinājusies no 3176,1 līdz 2163,4 gadījumiem uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju.
Vecuma grupā no 15 līdz 64 gadiem saslimstība ar akūtām elpceļu infekcijām sarukusi no 923,5 līdz 704,1 gadījumam uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju, bet iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma - no 461,4 līdz 335,7 gadījumiem uz 100 000 attiecīgā vecuma iedzīvotāju.
Monitoringā iesaistītajās 47 ģimenes ārstu praksēs pacienti ar akūtām elpceļu infekcijām veidojuši 15,3% no kopējā ambulatoro apmeklējumu skaita, salīdzinot ar 21,1% iepriekšējā nedēļā.
Pneimonijas dēļ ambulatorajās ārstniecības iestādēs vērsušies seši pacienti, salīdzinot ar 20 pacientiem nedēļu iepriekš. Saslimstība samazinājusies no 26,8 līdz astoņiem gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tas ir aptuveni trīs reizes mazāk nekā nedēļu iepriekš un piecas reizes mazāk nekā iepriekšējās sezonas attiecīgajā periodā, kad reģistrēti 39,7 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Četri pneimonijas pacienti bijuši vecumā no 15 līdz 64 gadiem, bet pa vienam - vecumā no pieciem līdz 14 gadiem un no 65 gadiem. Bērniem līdz četru gadu vecumam aizvadītajā nedēļā pneimonija nav reģistrēta.
Desmit monitoringā iekļautajās slimnīcās Rīgā un citos Latvijas reģionos smagu akūtu respiratoru infekciju dēļ stacionēti 165 pacienti. Viņu īpatsvars no kopējā slimnīcās uzņemto pacientu skaita pieaudzis no 3,2% līdz 3,8%. No šiem pacientiem 82 bijuši vismaz 65 gadus veci.
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