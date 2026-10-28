Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus
Foto: Kaspars Krafts/LETA
Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus.
Sabiedrība

Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un vietām gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus...

Nakts un rīta stundās dažviet iespējama arī migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses.

Gaisa temperatūra naktī būs +3..+8 grādi, dienā temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.

Rīgā debesis būs galvenokārt mākoņainas, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī +7 grādi, dienā tā svārstīsies ap +10 grādiem.

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