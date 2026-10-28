Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus.
Sabiedrība
Šodien 15:46
Ceturtdien vietām gaidāms neliels lietus
Ceturtdien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks un vietām gaidāms neliels lietus, prognozē sinoptiķi.
Nakts un rīta stundās dažviet iespējama arī migla. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses.
Gaisa temperatūra naktī būs +3..+8 grādi, dienā temperatūra paaugstināsies līdz +8..+13 grādiem.
Rīgā debesis būs galvenokārt mākoņainas, nav gaidāmi būtiski nokrišņi. Pūtīs lēns dienvidu vējš. Gaisa temperatūra naktī +7 grādi, dienā tā svārstīsies ap +10 grādiem.