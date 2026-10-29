Ķekavas novadā interešu izglītības pulciņos vairāk nekā 3200 dalībnieku
Ķekavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņos šajā mācību gadā kopumā darbojas vairāk nekā 3200 dalībnieku.
Ķekavas novada skolās interešu izglītībā šogad iesaistīti 3200+ dalībnieku, liecina Valsts izglītības informācijas sistēma. Pieejami 188 pulciņi — deja, mūzika, sports, māksla, teātris, STEM, sociālā un pilsoniskā joma.
Dati attiecas uz pulciņiem, kuru pedagogu algām piešķirts valsts finansējums 2026./2027. mācību gadam. Viens bērns var būt vairākos pulciņos, tāpēc kopskaits var dubultoties.
Deja, mūzika un sports — kopīgas prasmes un piedzīvojumi
Dejā vislielākā atsaucība: 42 pulciņi, 919 dalībnieki. Deju kolektīvos apgūst kustības, sadarbību, tradīcijas, skatuvi. Mūzikā — 23 pulciņi, 522 dalībnieki; kori un ansambļi dod iespēju muzicēt kopā, piedalīties koncertos, skatēs, Dziesmu un deju svētkos.
Sportā piedāvājums visplašākais: 55 pulciņi, 856 dalībnieki. Treniņos attīsta fizisko sagatavotību, izturību, disciplīnu, sadarbojas un gūst individuālus un komandas panākumus.
Izzināt, radīt, iesaistīties
STEM jomā — 43 pulciņi, 569 dalībnieki; tajos pēta, eksperimentē, meklē risinājumus, trenē loģisko domāšanu un zināšanu pielietojumu praksē.
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Vizuālajai un vizuāli plastiskajai mākslai — 10 pulciņi, 171 dalībnieks; nodarbībās attīsta iztēli un radošu ideju izteiksmi. Teātrī — 4 pulciņi, 71 dalībnieks; pilnveido runu, uzstāšanos, sadarbību.
Sociālajā un pilsoniskajā jomā — 11 pulciņi, 185 dalībnieki; jaunieši mācās atbildību, sadarbību, dalību sabiedriskajā dzīvē.
Piedāvājumu papildina vecāku līdzfinansētas nodarbības pirmsskolās, kultūras namos, profesionālās ievirzes skolās, kā arī pašvaldības apmaksāti pulciņi kultūras namos.
Vienam pulciņš ir pirmais solis karjerā, citam — vieta draugiem, pārliecībai vai jaunai aizrautībai. Piemērotu nodarbi pēc vecuma un interesēm palīdz atrast vietnē www.arpusklase.lv apkopotais piedāvājums.