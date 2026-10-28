AS neizslēdz iespēju lūgt Brenci nepieņemt Saeimas deputāta mandātu
"Apvienotais saraksts" (AS) pēc plašākas informācijas saņemšanas par Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktā kriminālprocesa ietvaros aizturēto jaunievēlēto Saeimas deputātu Mārtiņu Brenci varētu lemt arī par aicinājumu viņam nepieņemt 15. Saeimas deputāta mandātu, atzina AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Politiķis uzsvēra, ka AS pilnībā uzticas tiesībsargājošo iestāžu darbam un patlaban gaida papildu informāciju par notikušo.
"Mums līdz Saeimas sanākšanai vēl ir atlicis laiks. Mēģināsim saprast, kas īsti ir noticis, pārrunāsim tālākos soļus arī ar premjeru. Tiesībsargājošajām iestādēm ir jārīkojas ātri un izlēmīgi," sacīja AS līdzpriekšsēdētājs.
Vaicāts, vai politiskais spēks nepieciešamības gadījumā varētu lūgt Brenci atteikties no deputāta mandāta, politiķis šādu iespēju neizslēdza.
"Ja tam būs pamats, šāds jautājums noteikti būs apspriežams. Simts Saeimas deputātiem jābūt ar pilnvērtīgām iespējām strādāt un ar skaidru, nevainojamu reputāciju," norādīja AS pārstāvis.
KNAB apliecinājis, ka procesuālās darbības tiek veiktas kriminālprocesā, kuru EPPO sākusi šā gada 11. februārī. Kriminālprocess saistīts ar iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses.
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Premjers Kulbergs trešdien žurnālistiem sacīja, ka par EPPO veiktajām procesuālajām darbībām uzzinājis tikai no rīta, bet detalizēta informācija viņa rīcībā neesot. Vienlaikus viņš paziņoja, ka Brencis ir atstādināts no pienākumu pildīšanas premjera birojā līdz apstākļu noskaidrošanai.
Brencis ir ievēlēts 15. Saeimā no AS saraksta un iepriekš strādājis vadošos amatos Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kas uzrauga Eiropas Savienības (ES) fondu finansējumu. EPPO ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu un kriminālvajāšanu.