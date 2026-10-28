Ķekavas novadā jauniešiem pasākumus rīkos brīvprātīgās no Gruzijas un Francijas
Kopš 7. oktobra Ķekavas novadā darbojas divas starptautiskās brīvprātīgās — Lorīna Mersjē (Lorine Merciere) un Gvantsa Šermazanašvili (Gvantsa Shermazanashvili), kuras savā paspārnē uzņēmusi Ķekavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde.
Lorīna Ķekavā brīvprātīgi darbosies astoņus mēnešus, Gvantsa — desmit. Viņas jau iesaistās jauniešu pasākumu veidošanā, atvedot radošas idejas, pieredzi un vēlmi iepazīt dzīvi Latvijā, vēsta Ķekavas novada pašvaldība.
Lorīna: vasaras ceļojums kļūst par iespēju dzīvot Latvijā
Lorīna ir no Bretaņas Francijā. Trīs gadus Parīzē viņa studēja digitālo dizainu — grafiku, animāciju, interaktīvus risinājumus. Pēc studijām un prakses viņa meklēja nākamo soli, vēlēdamās pieredzi ārvalstīs.
Sākotnēji viņa domāja par studijām Kanādā, taču vasaras brauciens uz Igauniju un divas dienas Rīgā mainīja plānus. Baltijas valstis, par kurām zināja maz, kļuva par vietu, ko Lorīna gribēja izzināt tuvāk. “Pēc ceļojuma sāku vairāk interesēties par Eiropas Solidaritātes korpusa iespējām. Atradu šo projektu un nolēmu pamēģināt. Man patīk mainīt vidi, satikt jaunus cilvēkus un sākt kaut ko vēl neiepazītu,” stāsta Lorīna.
Ķekavā viņa plāno lietot dizaina un 3D modelēšanas prasmes, izstrādājot mācībām izmantojamu interaktīvu spēli. Viņu vilina arī radošas zīmēšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem — piemēram, pašiem izdomāt un uzzīmēt spēles tēlus. Brīvajā laikā Lorīna strādā pie ilustrētas grāmatas. Kontakti Latvijā jau iedvesmojuši domāt par maģistrantūru un stipendiju meklēšanu.
Gvantsa: darbs ar bērniem un neformālās izglītības metodes
Gvantsa dzīvo Gruzijā, pie Tbilisi. Šogad viņa absolvējusi universitāti, studējot lingvistiku, papildus — psiholoģiju, jo īpaši bērnu psiholoģiju. Pirms ierašanās Latvijā strādāja digitālajā muzejā, koordinējot darbu Tbilisi un Batumi. Pandēmijas laikā viņa sāka krāt pieredzi darbā ar bērniem. Apgūstot programmēšanu, 3D modelēšanu, grafisko dizainu, Gvantsa rīkoja nodarbības apkārtnes bērniem. Mājas mācību centrā mācīja angļu un gruzīnu valodu, veidoja komunikācijas prasmju spēles un neformālās izglītības aktivitātes.
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Interese par Latviju radās pēc projekta Polijā par spēļu elementiem izglītībā. Tur satikts jaunietis, kurš studēja Rīgā, iedrošināja uzzināt vairāk. Gvantsu sevišķi pievilka Latvijas rudens. “Rudens ir mans mīļākais gadalaiks. Kad dažādos video par Rīgu redzēju krāsaino un krāšņo Latvijas rudeni, nodomāju — man tur noteikti jāaizbrauc. Vēlāk atradu iespēju darboties neformālajā izglītībā Latvijā, un tā sakrita ar to, ko pati vēlos darīt,” Gvantsa atceras.
Ķekavas novadā viņa grib turpināt veidot jaunas galda spēles un testēt tās kopā ar bērniem un jauniešiem. Viena no iecerēm — pielāgot jau izstrādāto galda spēli Ķekavas jauniešiem.
Ķekavas novadā novērtē atsaucību un dabas tuvumu
Gvantsu īpaši uzrunā cilvēku atsaucība un gatavība palīdzēt iejusties, kā arī dabas tuvums. Iespēja pusdienlaikā iziet ārā un pasēdēt pie upes viņai ir patīkams kontrasts lielpilsētai. “Cilvēki, kurus esmu satikusi, ir gatavi palīdzēt. Šeit jūtos ļoti labi. Man daudz nozīmē arī vide — zaļums, svaigais gaiss un iespēja būt tuvu pie upes,” saka Gvantsa.
Lorīna savukārt priecājas par satiktajiem cilvēkiem, Latvijas dabu un iespēju apgūt jaunu valodu un kultūru. Abām šis laiks ir iespēja gan dalīties prasmēs ar Ķekavas bērniem un jauniešiem, gan mācīties no citiem un īstenot jaunas idejas.
Ikdienā brīvprātīgās darbosies Ķekavā “Jaunu ideju centrs” jauniešu telpās un Baložos, Purva ielā 2/4. Pirmais lielais pasākums, kur Ķekavas jaunieši satika abas brīvprātīgās, bija 16. oktobra “Sleepover” Ķekavā. Brīvprātīgo uzņemšana notiek Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekta ietvaros. Programma dod iespēju jauniešiem 18–30 gadu vecumā veikt brīvprātīgo darbu savā valstī vai ārvalstīs, iesaistoties sabiedrībai noderīgās aktivitātēs. Tā ir lieliska iespēja apgūt jaunas prasmes, iepazīt citas kultūras un tradīcijas, vienlaikus palīdzot citiem.
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Arī Ķekavas novada jaunieši var doties brīvprātīgajā darbā uz citām valstīm — vairāk informācijas: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/eiropas-solidaritates-korpuss/.