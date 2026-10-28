Sākas koncertcikla “Simfoniskais hits ar Goran Gora” jaunā sezona; provocēs Būū, Edavārdi un orķestris
Piektdien, 30. oktobrī, Rīgas Kongresu namā divos koncertos tiks ieskandināta Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) koncertcikla jauniešiem un visiem, kam ir interese par mūziku, “Simfoniskais hits ar Goran Gora” jaunā sezona.
Jau gadiem koncertciklā “Simfoniskais hits ar Goran Gora” pulcējas bērni un jaunieši no 12 gadu vecuma, kā arī ikviens interesents, kas vēlas spert pirmos soļus simfoniskās mūzikas klausīšanās pieredzē. Līdzās akadēmiskās mūzikas hitiem LNSO atskaņojumā koncertos tiek piedāvāts arī stāstījums un diskusija, animācijas un dažādi mākslu veidi, ikreiz radot unikālu multimediālu notikumu. Koncertos piedalās dažādu mūzikas žanru pārstāvji, kā arī citu nozaru eksperti un interesantas personības.
“Simfoniskā hita” koncertus veido izcila radošā komanda – režisors Roberts Rubīns, dramaturgs Jānis Joņevs, mākslinieks Krišs Salmanis, animators Pauls Poikāns, mūzikas satura konsultants Jānis Stafeckis, kā arī stāstnieks Jānis Holšteins-Upmanis jeb Goran Gora.
LNSO 101. sezonā norisināsies trīs “Simfoniskais hits ar Goran Gora” notikumi Rīgas Kongresu namā. Biļetes uz šiem koncertiem ir iespējams iegādāties atsevišķi vai par izdevīgāku cenu – abonementā. Abonementi ir pieejami gan uz 30. oktobra koncertiem plkst. 12.00, gan 19.00, un tos iespējams iegādāties līdz pirmajam cikla “Simfoniskais hits ar Goran Gora” koncertam.
30. oktobrī: LNSO UN BŪŪ PROVOCĒ
22. janvārī: PRETOŠANĀS. ATMODA. PĒRKONS
12. martā: EVOLŪCIJA: NO BAHA LĪDZ DŽEZAM
30. oktobra koncertos provokāciju mākslā un mūzikā LNSO Artūra Oskara Mitrevica vadībā palīdzēs skaidrot arī mākslinieks Kristians Brekte, reperis Edavārdi un dziedātāja un dziesmu autore Būū, kuras dziesmas skanēs krāšņās Edgara Cīruļa aranžijās simfoniskajam orķestrim.
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Koncerts norisināsies vienā daļā bez starpbrīža. Koncertcikla “Simfoniskais hits ar Goran Gora” notikumi ir iekļauti kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”. Biļetes LNSO 101. sezonas koncertiem iespējams iegādāties "Biļešu Paradīzes" kasēs.