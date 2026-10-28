Rīdzinieki varēs balsot par 48 līdzdalības budžeta idejām
No 1. novembra rīdzinieki varēs balsot par 48 līdzdalības budžeta projektiem. Šogad pašvaldības konkursā iedzīvotāji iesniedza 60 ideju, no kurām balsošanai tika virzītas 48.
12 projekti netika virzīti iedzīvotāju balsošanai. No tiem 10 projektu izvērtēšanas laikā tika konstatēti būtiski šķēršļi to īstenošanai, piemēram, neatbilstība pieejamajam finansējumam, citu iniciatīvu vai projektu īstenošana konkrētajā apkaimē vai kultūrvēsturiskie ierobežojumi.
Savukārt divu projektu iesniedzēji paši atteicās no projektu virzīšanas tālāk: viens atteicās no projekta īstenošanas izvērtēšanas procesā, bet projekta “Lucavsalas krastmalas sakārtošana un pieejamība iedzīvotājiem” iesniedzējs atteicās no projekta virzīšanas iedzīvotāju balsošanai. Kopumā iedzīvotāju balsošanai novembrī tiks nodoti 48 projekti, no tiem 36 infrastruktūras projekti, seši iekšpagalmu projekti un seši sociālo inovāciju projekti.
Arī šogad visbiežāk rīdzinieku iesniegtās ieceres saistītas ar ūdenstilpju krastmalu labiekārtošanu un atpūtas un sporta infrastruktūras izveidi un pilnveidi apkaimēs. Lielākā daļa pieteikumu paredz uzlabojumus publiskajā ārtelpā, vienlaikus konkursā pārstāvot arī sociālās inovācijas un iekšpagalmu attīstības iniciatīvas.
Šī gada konkursa kopējais finansējums ir 2 850 000 eiro. Tāpat projekti iedalās trīs kategorijās - infrastruktūras, iekšpagalmu un sociālo inovāciju projekti. Infrastruktūras un iekšpagalmu projektu kategorijai viena projekta maksimālā summa ir 250 000 eiro, bet sociālo inovāciju projektu kategorijai - 50 000 eiro. Arī šogad konkursā iesniegti visu kategoriju projekti.