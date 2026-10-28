Aizturēts Kulberga padomnieks valsts pārvaldes jautājumos Mārtiņš Brencis, liecina neoficiāla informācija
Tiesībsargājošās iestādes aizturējušas Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) padomnieku valsts pārvaldes jautājumos un jaunievēlēto Saeimas deputātu Mārtiņu Brenci (AS), liecina LTV Ziņu dienesta rīcībā esoša neoficiāla informācija.
Kā ziņo LTV, Brencis aizturēts Eiropas Prokuratūras (EPPO) izmeklēšanā esoša kriminālprocesa ietvaros. Brencis šodien nav ieradies darbā, un premjera birojam nav zināms, kur viņš atrodas. Brenča telefons ir izslēgts.
Jau ziņots, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) trešdien veic izmeklēšanas darbības kādā Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktā kriminālprocesā. EPPO kriminālprocesu sāka šogad 11. februārī pēc KNAB sniegtās informācijas. Kriminālprocess saistīts ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Pēc plašākas informācija KNAB aicināja vērsties EPPO. No EPPO patlaban nav izdevies iegūt komentāru.
EPPO ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver dažādas krāpšanas, pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu, ja nodarītā kaitējuma summa pārsniedz desmit miljonus eiro, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.
Kulbergs: "Es par to uzzināju tikai šorīt!"
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) trešdien žurnālistiem norādīja, ka par EPPO veiktajām procesuālajām darbībām uzzinājis tikai no rīta un viņa rīcībā pašlaik neesot detalizētas informācijas par notiekošo.
"Es par to uzzināju tikai šorīt. Saprotu, ka tās ir EPPO procesuālās darbības. Man nav plašākas informācijas, tāpēc šobrīd tās nevaru komentēt. Lai tiesībsargājošās iestādes dara savu darbu," sacīja premjers.
Kulbergs uzsvēra, ka viņa padomnieks saistībā ar notikušo trešdien ir atstādināts no amata pienākumu pildīšanas. Premjers norādīja, ka gadījumā, ja izmeklēšanā tiks konstatēta kādas viņa biroja amatpersonas atbildība, tiks nekavējoties pieņemti attiecīgi lēmumi. "Ja kāds manā birojā būs saucams pie atbildības, mēs nekavējoties pieņemsim atbilstošus mērus no savas puses," teica valdības vadītājs.
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Pēc Kulberga paustā, pašlaik runa ir tikai par procesuālajām darbībām, un viņa rīcībā nav informācijas par lietas detaļām. Viņš arī piebilda, ka, cik viņam zināms, procesuālās darbības saistītas ar personas iepriekšējo darbību, nevis pašreizējiem pienākumiem. Premjers atturējās plašāk komentēt notikušo, norādot, ka izmeklējošās institūcijas patlaban vāc informāciju un viņa rīcībā nav papildu ziņu par lietas apstākļiem.