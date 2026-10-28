EPPO kriminālprocesu sāka šogad 11. februārī pēc KNAB sniegtās informācijas.
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Šodien 14:36
KNAB veic izmeklēšanu kriminālprocesā, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) trešdien veic izmeklēšanas darbības kādā Eiropas Prokuratūras (EPPO) sāktā kriminālprocesā, norāda KNAB.
EPPO kriminālprocesu sāka šogad 11. februārī pēc KNAB sniegtās informācijas. Kriminālprocess saistīts ar noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Eiropas Savienības finanšu intereses. Pēc plašākas informācija KNAB aicināja vērsties EPPO. No EPPO aģentūrai LETA patlaban nav izdevies iegūt komentāru.
EPPO ir atbildīga par noziegumu pret ES finanšu interesēm izmeklēšanu, kriminālvajāšanu un nodošanu tiesām iztiesāšanai. Šie noziegumi ietver dažādas krāpšanas, pievienotās vērtības nodokļa izkrāpšanu, ja nodarītā kaitējuma summa pārsniedz desmit miljonus eiro, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, korupciju un citus noziegumus.