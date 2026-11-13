Par Latvijas darba vidū valdošo eidžismu nav pieņemt skaļi runāt, bet nereti cilvēkam gados atrast darbu ir visnotaļ problemātiski (attēlā - vakanču gadatirgus konferenču un pasākumu centrā “Fantadroms”).
Sabiedrība
Šodien 06:16
Kā atrast darbu, ja esi pārāk vecs darbam, bet pārāk jauns pensijai
Latvijas darba tirgū bieži novērojama vecuma diskriminācija, kad darba vakanci atsaka cilvēkam, jo viņš ir pārāk “vecs”. Par šo problēmu nav pieņemts skaļi runāt, atzīst Jauns.lv aptaujātie eksperti. Skaidrojam, kurās nozarēs eidžisms izpaužas viskrasāk, kā rīkoties cilvēkam pēc 50 gadiem, kurš meklē darbu, un ar kādiem nepamatotiem stereotipiem sirgst daļa darba devēju?
Latvijā trūkst darbinieku, sabiedrība noveco, bet cilvēkiem pēc 55 gadu vecuma jaunas darbavietas atrašana reizēm kļūst par īstu pārbaudījumu. Jauns.lv jautāja, kā šo problēmu vērtē biedrības “Sievietēm 50+” dibinātāja, personāla atlases kompānija „CV-Online Recruitment”, arodbiedrības, Tiesībsarga birojs, Nodarbinātības valsts aģentūra un Labklājības ministrija. Kas būtu jāņem vērā gan darba meklētājam, gan darba devējam, kā praktiski rīkoties?