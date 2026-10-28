FID priekšnieks Platacis decembrī pametīs amatu - atklāj, kāpēc pieņēmis šādu lēmumu
Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšnieks Toms Platacis nolēmis no 11. decembra pamest dienestu.
Lēmumu atstāt FID priekšnieka amatu Platacis pieņēmis saistībā ar turpmākajiem profesionālās attīstības mērķiem, informēja dienestā.
"Šo lēmumu darīju zināmu šīs vasaras vidū gan kolēģiem, gan atbildīgajām amatpersonām, lai savlaicīgi plānotu pienākumu pārdali un kopā ar komandu nodrošinātu pārdomātu pārejas procesu iestādes darbības nepārtrauktībai. Man ir svarīgi, lai FID turpina pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas," norādījis no amata aizejošais dienesta priekšnieks.
Sākot darbu FID, viens no viņa mērķiem bija panākt, lai Latvijas naudas atmazgāšanas novēršanas sistēma būtu efektīva un starptautiski atzīta. Attiecīgi viņa galvenās prioritātes bija sekmīgi vadīt Latvijas "Moneyval" sestās kārtas savstarpējās novērtēšanas procesu, kā arī izveidot centralizētu sankciju ieviešanas funkciju. Platača vērtējumā šie mērķi ir sasniegti un procesā FID ir attīstīts par institūciju ar spēcīgu profesionālo kapacitāti un starptautiski atzītu kompetenci.
Platacis uzsver, ka Krievijas agresija pret Ukrainu turpinās, tādēļ sankciju efektīva ieviešana un izpilde ir un arī nākotnē būs būtiska Latvijas un Eiropas drošības prioritāte. Nesen publicētais Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējums, kā arī FID stratēģija nākamajiem četriem gadiem nosaka skaidras prioritātes turpmākajam dienesta darbam abās darbības jomās - finanšu izlūkošanā un sankciju izpildē.
"Gandrīz astoņu gadu laikā esmu īstenojis uzstādītos mērķus, ko biju izvirzījis. Valsts pārvaldē ienācu no privātā sektora un plānoju tajā atgriezties. Vēlos izmantot uzkrāto pieredzi, lai pilnveidotu un stiprinātu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu plašākā mērogā. Uzskatu, ka pieredze publiskajā un privātajā sektorā savstarpēji papildina viena otru un šāda zināšanu un kompetences pārnese ir būtiska visas sistēmas attīstībai," uzsver Platacis.
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Viņš pauž pārliecību, ka FID profesionālā komanda nodrošinās iestādes turpmāko attīstību, un uzskata, ka FID ir efektīva, stabila un starptautiski atzīta iestāde, kuras sasniegumi ir visas komandas kopīga darba, profesionalitātes un uzkrātās pieredzes rezultāts.
Plataci amatā ievēlēja Saeima uz piecu gadu termiņu 2023. gada 28. septembrī. Pirms tam viņš pildīja FID priekšnieka pienākumus un darbojās kā priekšnieka vietnieks.