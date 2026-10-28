Atklāti jaunākie dati: kurā vietā pasaules pasu reitingā ierindojas Latvijas pase
Latvijas pilsoņu pase pasaules ietekmīgāko pasu reitingā ierindojas 21. vietā, nodrošinot tās turētājiem brīvu vai atvieglotu piekļuvi 78,8% no vērtētajiem 198 ārvalstu galamērķiem, liecina platformas "Passport Reports" 2026. gada oktobra dati.
Kopējais Latvijas pases mobilitātes rādītājs ir 156 punkti. Pilnīgi bez iepriekšējas vīzas kārtošanas Latvijas pilsoņi šobrīd var ieceļot 118 valstīs. Vēl 27 galamērķos paredzēta vīzas saņemšana ierašanās brīdī vai atvieglota ieceļošanas kārtība, bet 11 valstīs pirms brauciena nepieciešams noformēt elektronisko ieceļošanas atļauju. Tikai 42 galamērķu apmeklēšanai Latvijas pilsoņiem joprojām ir nepieciešama klasiskā vīza.
Pasaules mērogā Latvija 21. pozīciju dala ar Igauniju un Čehiju, kurām ir identisks mobilitātes rādītājs un ieceļošanas kategoriju sadalījums, savukārt Lietuva ierindota 22. vietā.
Eiropas reģiona tabulā Latvijas pase ieņem 28. vietu no 47 valstīm, bet Šengenas zonas dalībvalstu vidū atrodas 26. vietā no 29 valstīm. Tāpat apkopoti dati par citām starptautiskām organizācijām: starp 32 NATO dalībvalstīm Latvija ir 24. vietā, bet Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) grupā ieņem 26. pozīciju.
Ieceļošanas formalitātes un ārvalstu viesu uzņemšana
Elektroniskā ieceļošanas atļauja Latvijas pilsoņiem ir nepieciešama tādās valstīs kā ASV, Apvienotā Karaliste un Kanāda, savukārt Malaizijā un Singapūrā bezvīzu režīms (līdz 90 dienām) pieprasa īpašas ierašanās veidlapas aizpildīšanu, kas gan nav uzskatāma par elektronisko atļauju.
Dati atklāj arī interesantas divpusējo attiecību nianses – kamēr Latvijas pilsoņiem ieceļošana Ķīnā tagad ir bez vīzas, Ķīnas pilsoņiem robežas šķērsošanai Latvijā tā joprojām ir obligāta.
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Vērtējot pašu valstu atvērtību ārvalstu viesiem, Latvija dala 75. vietu pasaulē. Bezvīzu režīms ieceļošanai Latvijā šobrīd ir spēkā 93 ārvalstu pasu turētājiem, bet 105 valstu pilsoņiem ir nepieciešama vīza.
"Passport Reports" reitings tiek aprēķināts, summējot valstis, kurās var ieceļot bez vīzas, ar vīzu ierašanās brīdī un ar elektronisko atļauju. Vienāda rezultāta gadījumā valstis dala vienu pozīciju, vispirms ņemot vērā pilnīgo bezvīzu galamērķu skaitu.