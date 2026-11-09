Visplašākais Lāčplēša dienas ceļvedis visai Latvijai: Lāpu gājieni, koncerti, kino un citi svinīgi pasākumi
Lāčplēša dienā, 11. novembrī, svinīgi pasākumi notiek pilnīgi visās Latvijas pilsētas un novados. Būs gan Lāpu gājieni un svētbrīži, gan patriotiski koncerti un kino, gan sporta pasākumi un militāras izstādes, gan tautiskas meistarklases un vēstures pārgājieni. Jauns.lv piedāvā Lāčplēša dienas kalendāru visai Latvijai.
Kā ierasts, Lāčplēša dienas galvenā norise ir Lāpu gājieni un atceres brīži gan Brāļu kapos, gan pie tautas Brīvības pieminekļiem. Tiem, kas ieplānojuši doties Lāpu gājienā iepriekš jāpainteresējas, vai norises vietā būs pieejamas vai nopērkamas lāpas, vai tās jāņem līdzi. Pārsvarā gadījumu gan tās būs jāsagādā pašam.
Vairākās Latvijas pilsētās 11. novembrī notiks militārās tehnikas un aizsardzības aprīkojumu izstādes, kas varētu būt aizraujoši bērniem. Citur atkal notiks spēka sporta sacīkstes.
Kinoskatītājus priecēs daudzās jaunāko latviešu jaunāko kinofilmu – “Tumšā robeža” un “Uļa” izrādes, bet nebūs aizmirsti arī “Rīgas sargi”, kas tieši stāsta par 1919. gada novembra dienām. Būs arī desmitiem patriotisku koncertu, kurus sniegs gan tautā iemīļoti mākslinieki, gan mūzikas skolu audzēkņi. Iepriekš gan būtu jāpainteresējas, vai šie pasākumi ir par brīvu, par ziedojumiem, vai jāpērk biļetes.
Muzeji un vēsturnieki piedāvās vēsturiskus atskatus uz Brīvības cīņu pagātni. Būs arī meistardarbnīcas, kurās varēs izgatavot patriotiskus aksesuārus (šai gadījumā bieži vien ir nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās).
Lai ērtāk varētu iepazīties ar patriotisko svētku kalendāru, to esam sadalījuši septiņās sadaļās: “Rīga”, “Pierīga” (Jūrmala, kā arī Ādažu. Ķekavas, Olaines, Mārupes, Ropažu un Salaspils novadi), “Kurzeme” (Liepāja un Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Tukuma novadi), “Latgale” (Daugavpils un Rēzekne, kā arī Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu un Rēzeknes novadi), “Sēlija” (Aizkraukles un Jēkabpils novadi), “Vidzeme” (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Siguldas, Valkas un Valmieras novadi) un “Zemgale” (Jelgava, kā arī Bauskas, Dobeles un Jelgavas novadi).