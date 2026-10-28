Vanšu tiltā atkal plīvo citas valsts karogs - brīdina, ka tas var būt sākums plašākām provokācijām
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda, ka tik īsā laika posmā otrais uzvilktais islāma valstu karogs Vanšu tiltā ir vērtējams kā provokācija.
Viņš aicina Valsts drošības dienestu un citas atbildīgās iestādes ar vislielāko rūpību izmeklēt šos gadījumus, jo tas, iespējams, ir tests mūsu reaģēšanas spējām un var būt sākums plašākām provokācijām pret mūsu valsti un tās drošību.
"Esmu uzdevis Rīgas pašvaldības policijai pievērst pastiprinātu uzmanību Vanšu tiltam, lai šādi gadījumi neatkārtotos un esmu pateicīgs par operatīvu rīcību. Mēs redzam, kas notiek šobrīd Eiropā un ir svarīgi katram no šādiem gadījumiem pievērst atbilstošu uzmanību, identificēt vainīgos un pieņemt maksimāli bargāko sodu.
Latvijā ir tikai viens valsts karogs, un mūsu nacionālā drošība ir mūsu visu prioritāte. Vienlaikus aicinu sabiedrību nepievērst pastiprinātu uzmanību šiem gadījumiem, jo tas ir provokāciju mērķis - sacelt ažiotāžu sabiedrībā, bet paļauties uz kompetento iestāžu rīcību," norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Jau vēstīts, ka šonakt Vanšu tiltā tika uzvilkts Saūda Arābijas valsts karogs, kas, pateicoties tiesībsargājošo institūciju rīcībai, operatīvi tika noņemts. Bet pirms divām nedēļām tiltā tika uzvilkts Afganistānas Islāma Republikas karogs
Par notikušo pašvaldības policijā sākts administratīvā pārkāpuma process par sabiedriskās kārtības traucēšanu, par ko var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz 500 eiro, bet juridiskajai personai - līdz 5000 eiro.