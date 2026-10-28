Reibumā pie stūres pieķertais Uzulnieks turpina vadīt auto. Prokuratūra skaidro, kādēļ tā
Bijušais labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, kurš 12. septembrī tika pieķerts pie auto stūres 3,09 promiļu reibumā, joprojām manīts vadām automašīnu. Prokuratūra skaidro, kādēļ tā.
Jau ziņots, ka 12. septembrī, Ropažu novadā, Stopiņu pagastā Pašvaldības policija apturēja automašīnas "Škoda" vadītāju, kurš brauca pie stūres 3,09 promiļu reibumā. Neilgi pēc tam, kad publiski tapa zināms, ka pie stūres sēdošais ir Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, viņš no amata tika atstādināts. Pēc notikušā Uzulnieks sociālajā tīklā “Facebook” publicēja videopaziņojumu, kurā atvainojās par notikušo sabiedrībai, kolēģiem un savai ģimenei.
Tomēr braukšana reibumā nav liegusi viņam sēsties pie auto stūres arī šobrīd. Artura Dedža raidierakstā. "Viena kļūda neizdzēš visu, ko esmu paveicis", ministrs skaidro, ka viņam ir divus gadus vecs dēls, ko viņš joprojām no rītiem turpina vadāt uz bērnudārzu.
Tāpat Uzulnieks raidījumā atminējās kādu nepatīkamu starpgadījumu. "Bija interesants "keiss" sievas māsa iedeva mašīnu viens ar telefonu uzreiz klāt un filmē mani pie loga. Tas bija kādu nedēļu pēc tā visa, es tāds nemierīgs, tagad droši vien izkāptu ārā pajautāt ko tu vēlies no manīm?" raidījumā pauda bijušais ministrs.
Ceļu satiksmes likuma 30. panta pirmā daļa paredz, ka Valsts policijas darbinieks var noteikt vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu vadītājam, kurš reibumā izdarījis par krimināli sodāmu atzītu ceļu satiksmes noziegumu. Bet šajā situācijā aizliegums Uzulniekam piemērots netika. VP skaidro, ka drošības līdzekļus bijušajam ministram nepiemēroja - kriminālprocess pie likumsargiem atradās vien divas dienas līdz paātrinātā procesa kārtībā tika nosūtīts Pierīgas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
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"Izvērtējot kriminālprocesā gūto, aizdomās turētajai personai nepiemēroja drošības līdzekļus, tostarp arī noteiktas nodarbošanās aizliegumu. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka arī prokuratūra un tiesa atbilstoši savai kompetencei un, izvērtējot konkrētās lietas apstākļus, ir tiesīga lemt par drošības līdzekļa piemērošanu," "TV3 Ziņām" norādīja Valsts policijas pārstāve Elīna Priedīte.
Tikmēr prokuratūra medijam skaidroja, ne šajā, ne citās lietās par braukšanu reibumā likums neparedz iespēju personai aizliegt vadīt transportlīdzekli. Izņēmums ir gadījumos, kad personai transportlīdzekļa vadīšana ir nodarbošanās, piemēram, ja viņš ir autobusa šoferis, kravu pārvadātājs vai tamlīdzīgi.
Jau ziņots, ka 24. septembrī prokuratūra pret Uzulnieku cēla apsūdzību. Pēc apsūdzības uzrādīšanas šādas kategorijas lietās ir iespējami trīs varianti, proti, prokuratūra pati piemēro sodu, prokuratūra vienojas ar apsūdzēto par vainas atzīšanu un sodu un lūdz tiesai šo vienošanos apstiprināt, vai arī lieta tiek nosūtīta uz tiesu skatīšanai vispārējā kārtībā.
Prokuratūra ziņo, ka piedāvāja Uzulniekam par sodu vienoties, taču apsūdzētais tam neesot piekritis. Ņemot vērā to, lieta nodota tiesai vispārējā kārtībā. Piedāvātā soda veidu un apmēru prokuratūra neatklāja. Šobrīd lieta nodota Rīgas rajona tiesai.
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Krimināllikuma 262. panta 1.1 daļa par šādu nodarījumu paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, īslaicīgu brīvības atņemšanu vai probācijas uzraudzību. Ja personu notiesā, tai uz pieciem gadiem atņem arī transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.