Uz Vanšu tilta atkal izkārts karogs, radot pamatīgu sastrēgumu: policija skaidro notikušo
Trešdienas rītā uz Vanšu tilta Rīgā izkārts nezināmas izcelsmes karogs, kas atgādina Saūda Arābijas valsts simboliku, kā rezultātā pilsētā izveidojies ievērojams satiksmes sastrēgums, liecina aculiecinieku sniegtā informācija.
Kā liecina Arigo Toro "Instagram" kontā publiskotie aculiecinieku iesūtītie video un attēli, pie Vanšu tilta konstrukciju margām piestiprināts zaļš karogs. Notikuma vietā ieradusies policija, taču aculiecinieki norāda, ka tieši likumsargu uz brauktuves novietotais operatīvais auto papildus apgrūtina satiksmes plūsmu. Satiksmes sablīvējums virzienā uz pilsētas centru ir ievērojams un stiepjas jau no tirdzniecības centra "Spice" apkārtnes.
Sociālajos tīklos iedzīvotāji neslēpa neizpratni par operatīvo dienestu vilcināšanos. Aculiecinieki norādīja, ka policijas darbinieki "staigā apkārt un nesaprot, ko darīt", lai gan situāciju, viņuprāt, varētu atrisināt daudz operatīvāk, vienkārši noņemot karogu un atjaunojot normālu satiksmes plūsmu.
Portāls "Jauns.lv" sazinājās ar Rīgas pašvaldības policijas (RPP) galveno komunikācijas speciālisti Ievu Lukažu-Apalupu, kura norādīja, ka pagaidām nevar sniegt sīkākas ziņas par incidentu, jo tiek gaidīta informācija no kolēģiem, kuri strādā notikuma vietā.
Ziņa tiks papildināta, tiklīdz būs pieejama plašāka informācija.