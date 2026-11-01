Saņemot augstu novērtējumu Limbažu novada Sporta skola akreditēta uz sešiem gadiem
Limbažu novada Sporta skola ir akreditēta uz sešiem gadiem! No 7. līdz 11. septembrim notikušajā akreditācijā Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komisija vērtēja skolas darbību četrās kvalitātes jomās – atbilstība mērķiem, kvalitatīvas mācības, iekļaujoša vide un laba pārvaldība.
Akreditācijas rezultāti apliecina augstu Sporta skolas darba kvalitāti – no 12 vērtētajiem kvalitātes elementiem 11 saņēmuši vērtējumu “Ļoti labi”, bet viens – “Labi”.
Eksperti īpaši atzinīgi novērtējuši skolas mērķtiecīgo darbu bērnu un jauniešu sportiskās izaugsmes veicināšanā, kvalitatīvi organizēto mācību un treniņu procesu, drošu un psiholoģiski labvēlīgu vidi, pedagogu profesionalitāti, kā arī audzēkņu augstos sasniegumus Latvijas, Eiropas un pasaules līmeņa sacensībās.
Augstu novērtēta arī Sporta skolas direktores Diānas Zaļupes profesionālā darbība, uzsverot viņas ilggadējo vadības pieredzi, stratēģisko domāšanu, prasmi veidot profesionālu komandu un ieguldījumu sporta izglītības attīstībā.
Akreditācijas komisija sniegusi arī ieteikumus turpmākai mācību un treniņu procesa, materiāltehniskā nodrošinājuma un sporta infrastruktūras pilnveidei.
Sveicam Limbažu novada Sporta skolas vadību, trenerus, audzēkņus un visu kolektīvu ar augsto novērtējumu!
Paldies Sporta skolas lieliskajiem treneriem, foršajiem audzēkņiem, gādīgajiem vecākiem un čaklajiem darbiniekiem – visiem, kuri ikdienā ir daļa no sporta skolas saimes!
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Šis rezultāts ir visu kopīgā darba novērtējums. Un tā turpiniet – uz priekšu, uz jauniem mērķiem, uz jauniem sasniegumiem!
Ar pilnu akreditācijas ekspertu komisijas ziņojumu iespējams iepazīties Limbažu novada Sporta skolas tīmekļvietnē.