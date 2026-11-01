No Norvēģijas atpakaļ uz Vidzemi: šefpavārs Juris Latišenoks kopā ar ģimeni īsteno sapni par savu uzņēmumu
Sarunā ar Valkas novada pašvaldību šefpavārs Juris Latišenoks stāsta par pieciem Norvēģijā pavadītiem gadiem, atgriešanos Latvijā un drosmi īstenot sapni par savu uzņēmējdarbību Vidzemē. Pēc meitas piedzimšanas Juris kopā ar dzīvesbiedri Lindu nolēma atgriezties dzimtenē, lai veidotu dzīvi tuvāk ģimenei un attīstītu savas idejas Latvijā. Šobrīd viņš ar ģimeni darbojas viesmīlības nozarē, īstenojot ieceres Cesvainē, Vecpiebalgā un Madonā. Viņa pieredze apliecina, ka reizēm tieši atgriešanās mājās kļūst par sākumu jaunam un aizraujošam dzīves posmam.
Pieci gadi Norvēģijā mainīja skatījumu uz dzīvi
Jura bērnība saistīta ar Rīgu un Jaungulbeni, kur viņš pavadīja vasaras. Jau pirms došanās uz ārvalstīm viņš bija aktīvi darbojies pavārmākslā, piedalījies starptautiskos pavāru konkursos Grieķijā un Taivānā, kā arī stažējies "Michelin" restorānā Francijā.
Sākotnēji došanās strādāt uz ārzemēm nebija viņa mērķis. Taču Covid-19 pandēmijas laikā, kad ēdināšanas nozari Latvijā skāra būtiski ierobežojumi, nācās meklēt jaunas iespējas. Juris varēja izvēlēties darbu Saūda Arābijā vai Norvēģijā, un viņš izlēma par labu Norvēģijai.
“Man nekad nav bijusi izteikta vēlme doties strādāt uz ārzemēm. Taču pandēmijas laikā viss apstājās, un bija jādomā, ko darīt tālāk. Norvēģija man kļuva par sava veida svētceļojumu, kurā pārskatīju dzīves vērtības, attiecības ar cilvēkiem, darbu un ēdienu,” atceras Juris.
Piecu gadu laikā viņš strādāja aptuveni septiņos vai astoņos restorānos un kafejnīcās. Sezonālais darbs ļāva regulāri mainīt darba vidi, iepazīt dažādas virtuves un apgūt atšķirīgus darba organizācijas principus.
Šī pieredze vēlāk kļuva par nozīmīgu pamatu paša uzņēmējdarbībai Latvijā.
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Ģimene kļuva par iemeslu atgriezties Latvijā
Norvēģijā Juris iepazinās ar savu dzīvesbiedri Lindu. Abu iepazīšanās notika 18. novembrī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienā. Kopā viņi ceļoja, iepazina Norvēģiju un pamazām sāka veidot kopīgus nākotnes plānus.
Kad ģimenē piedzima meitiņa, jautājums par pastāvīgu dzīvesvietu kļuva arvien aktuālāks.
“Kad piedzima meitiņa un sapratām, ka drīz viņai būs jāsāk iet bērnudārzā, sākām domāt, kur vēlamies ielaist saknes. Bija jāizlemj, kur veidosim savu dzīvi. Un mēs izvēlējāmies Latviju,” stāsta Juris.
Lai gan Norvēģijā bija iegūta vērtīga profesionālā pieredze un izveidota ģimene, abi vēlējās nākotni saistīt ar Latviju. Par vietu, kur sākt jaunu dzīves posmu, kļuva Vidzeme.
Sākotnējā iecere pārtapa plašākā uzņēmējdarbībā
Atgriežoties Latvijā, Jurim un Lindai bija konkrēts sapnis – izveidot nelielu maizes ceptuvi Jaungulbenē, kur paši varētu audzēt daļu nepieciešamo produktu, cept maizi un piedāvāt savu produkciju. Viņi vēlējās nelielu ģimenes uzņēmumu, kurā abi varētu strādāt kopā.
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Tomēr drīz vien radās cita iespēja – piedāvājums uzsākt ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Cesvaines pilī. Tā sākās jauns posms, kurā sākotnējā iecere par maizes ceptuvi pamazām pārtapa plašākā uzņēmējdarbībā.
Pēc pirmā darbības gada kļuva skaidrs, ka ēdināšanas uzņēmuma uzturēšanai nepieciešami ievērojami resursi. Lai nodrošinātu stabilāku apgrozījumu, pāris meklēja papildu iespējas. Cesvainē tika izveidota vēl viena ēdināšanas vieta, kur dienā varēja ieturēt pusdienas, bet vakaros satikties pie picas vai dzēriena.
Vēlāk uzņēmēji pieņēma jaunu izaicinājumu un sāka darboties arī Vecpiebalgas “Ūdensrozēs”. Tur vecs šķūnis tika pārveidots par mājīgu pusdienu vietu latviskā stilā, bet vēlāk attīstīts arī restorāns.
“Mums tas bija liels izaicinājums. Tajā brīdī šķita aizraujoši, un gribējās pamēģināt. Tagad, atskatoties atpakaļ, reizēm šķiet, ka risks bija pārāk liels. Taču mēs to izdarījām,” atzīst Juris.
Uzņēmējdarbībai paplašinoties, auga arī izdevumi un atbildība. Šefpavārs neslēpj, ka, iespējams, paliekot tikai Cesvainē, ikdiena būtu mierīgāka un finansiāli stabilāka. Tomēr vēlme attīstīties un izmēģināt jaunas idejas mudina neapstāties.
Gatavot to, kas pašiem garšo
Jura un Lindas uzņēmējdarbības pamatā ir vienkārša ideja – piedāvāt cilvēkiem ēdienu un vidi, kas pašiem sagādā prieku.
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Tā radusies vēlme gatavot picas, attīstīt pusdienu piedāvājumu un izmēģināt dažādus ēdienus, tostarp rāmenu.
“Mēs gatavojam to, kas pašiem ļoti garšo. Ja tu cilvēkiem piedāvā kaut ko, kas tev patiešām patīk, viņi to jūt un novērtē. Man svarīgākais ir, lai cilvēks atnāk, garšīgi paēd un aiziet ar labām sajūtām,” skaidro šefpavārs.
Uzņēmēju ieceres turpina attīstīties arī Madonā, kur tiek veidota jauna ēdināšanas vieta ar uzsvaru uz kvalitatīvām pusdienām. Savukārt Vecpiebalgā nākotnē iecerēts rīkot tirdziņus, degustācijas, vakariņas un citus pasākumus.
Jura mērķis ir veidot vietas, kas nav tikai ēdināšanas uzņēmumi, bet arī vietējās kopienas satikšanās punkti.
Latvijā uzņēmējdarbība nav viegla, taču gandarījums ir lielāks
Lai gan Juris ar aizrautību stāsta par saviem uzņēmumiem, viņš neslēpj, ka uzņēmējdarbība Latvijā ir sarežģīta. Īpaši izaicinoši ir sabalansēt izmaksas, darbinieku atalgojumu un cenas, ko klienti gatavi maksāt.
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Pēc darba Norvēģijā atšķirības atalgojumā ir īpaši jūtamas. Juris atzīst, ka, strādājot algotu darbu ārvalstīs, šobrīd, visticamāk, varētu nopelnīt ievērojami vairāk. Tomēr viņa prioritātes ir mainījušās.
“Es saprotu, ka kā algots darbinieks varētu pelnīt daudz vairāk. Taču šobrīd mans galvenais mērķis ir izveidot stabilu komandu, kurai ir stabils atalgojums, un panākt, lai visas mūsu vietas veiksmīgi darbotos,” stāsta šefpavārs.
Viņam gandarījumu sniedz iespēja redzēt sava darba rezultātu, izveidot vietas, ar kurām var lepoties, un radīt patīkamu pieredzi citiem cilvēkiem.
Nauda, protams, ir nepieciešama, lai uzņēmums varētu pastāvēt un segt izdevumus. Taču patiesais gandarījums rodas no apziņas, ka tiek radīts kaut kas vērtīgs.
“Atgriezties vajag tad, kad pats jūti, ka esi tam gatavs”
Runājot par atgriešanos Latvijā, Juris uzsver, ka tas ir ļoti personisks lēmums. Viņš neuzskata, ka ikvienam ārvalstīs dzīvojošajam latvietim obligāti būtu jāatgriežas.
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“Atgriezties vajag tad, kad pats jūti, ka esi tam gatavs. Nevajag braukt atpakaļ tikai tāpēc, ka kāds saka, ka Latvijā ir labi. Nekur nav ideāli. Katrā valstī ir savas priekšrocības un savi izaicinājumi,” uzskata Juris.
Viņš aicina ārvalstīs dzīvojošos izmantot iespēju iegūt pēc iespējas vairāk pieredzes, zināšanu un kontaktu. Tas viss var kļūt par nozīmīgu pamatu jaunām iecerēm Latvijā.
Arī pats Juris uzskata, ka bez Norvēģijā iegūtās pieredzes, iespējams, nebūtu tik drosmīgi ķēries pie uzņēmējdarbības.
Dzīvojot ārvalstīs, viņš daudz laika pavadījis, pārdomājot savas vērtības un nākotnes ieceres. Atgriežoties Latvijā, viņš vēl skaidrāk sapratis, cik viegli ir iestrēgt pārdomās un atlikt ieceru īstenošanu.
“Mazāk domāt un vairāk darīt. Ja kaut ko varēji darīt ārzemēs, vari to darīt arī šeit. Galvenais ir nebaidīties mēģināt un izmantot savu pieredzi,” iedrošina Juris.
Viņa stāsts apliecina, ka atgriešanās Latvijā ne vienmēr nozīmē atgriešanos iepriekšējā dzīvē. Tā var kļūt par iespēju sākt jaunu posmu, izmantot ārvalstīs iegūtās zināšanas un veidot kaut ko savu.
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Juris un Linda turpina attīstīt uzņēmējdarbību Vidzemē, īstenot jaunas ieceres un veidot dzīvi, kurā līdzās ģimenei svarīgs ir arī darbs un gandarījums par paveikto.
“Katrs pats ir savas laimes kalējs. Un nav tik būtiski, vai esi Latvijā vai kaut kur citur pasaulē. Svarīgākais ir tas, ko tu pats dari ar iespējām, kas tev dotas,” sarunas noslēgumā atgādina Juris.