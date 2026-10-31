Valkas novadā pie tilta un uz diviem ceļiem noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums.
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Šodien 07:44
Autovadītāju ievērībai! Valkas novadā pie tilta un uz diviem ceļiem noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums
Valkas novadā pie Ķaupu tilta pār Rikandas upi Ērģemes pagastā noteikts transportlīdzekļu masas ierobežojums līdz 10 tonnām. Ierobežojuma ceļa zīmes uzstādītas arī uz diviem pašvaldības ceļiem, informējot autovadītājus par noteiktajām prasībām.
Masas ierobežojuma zīmes izvietotas uz pašvaldības ceļa Kārļi–Rikandas tilts Ērģemes pagastā, kā arī uz ceļa Dadži–Rikanda Valkas pagastā.
Iedzīvotāji un transportlīdzekļu vadītāji aicināti pievērst uzmanību uzstādītajām ceļa zīmēm un ievērot noteikto 10 tonnu masas ierobežojumu, pārvietojoties pa minētajiem ceļiem.