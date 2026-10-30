Nekad nav par vēlu mācīties glābt dzīvību! Valmierā seniori apgūst pirmo palīdzību
Biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs” lielākā no pasākumu zālītēm atkal ir interesentu pilna. Jo, realizējot Valmieras novada pašvaldības finansētu projektu “Proti palīdzēt”, notiek jau otrā nodarbība “Proti sniegt pirmo palīdzību”.
Šoreiz nodarbības vadītājs Vladislavs Klapenkovs, NMP dienesta neatliekamās medicīnas ārsta palīgs, atgādina par dažādu saslimšanu stāvokļiem un pirmās palīdzības sniegšanu tajos. Krampju lēkme, infarkts, insults, stipras sāpes vēderā, cukura diabēta slimība, termiskie bojājumi – pārkaršana un atdzišana. Tās ir saslimšanas, ar kurām ģimenes, draugu vai paziņu lokā sastapies teju ikviens seniors. Tāpēc uzmanīgi tiek uzklausīti speciālista ieteikumi par pirmās palīdzības sniegšanu, ievērojot jaunākos atzinumus, ko drīkst un ko noteikti nevajadzētu darīt katrā no gadījumiem. Arī padomi, kā pareizāk rīkoties, kad notikusi aizrīšanās, kad svešķermenis iekļuvis brūcē, acī vai ausī. Ko darīt, kad noticis dzīvnieka vai insekta izraisīts nelaimes gadījums. Un kādās situācijas neatliekami saucami “ātrie”.
Kā atzina vairākas klausītājas, šīs nodarbības uzskatot par ļoti vērtīgām. Jo agrākā jaunībā par pirmo palīdzību gan dzirdējušas, gan arī to apguvušas. Tagad esot svētīgi ne tikai atkārtot it kā zināmo, bet arī noskaidrot, kā pirmās palīdzības sniegšanai jānotiek “pa jaunam”.