No novembra autobusu maršrutu Valka–Kārķi–Rūjiena pielāgos skolēnu vajadzībām.
Novadu ziņas
Šodien 07:30
No novembra autobusu maršrutu Valka-Kārķi-Rūjiena pielāgos skolēnu vajadzībām
No 2026. gada 1. novembra reģionālās nozīmes maršrutā “Valka–Kārķi–Rūjiena” tiks veiktas izmaiņas, lai sabiedriskā transporta pakalpojumus labāk pielāgotu skolēnu pārvadājumu vajadzībām.
Abos reisos, kas no Rūjienas autoostas izbrauc plkst. 6.45, un no Valkas autoostas izbrauc plkst. 15.15, tiks iekļautas divas papildu pieturas: “Pamatskola” un “Kultūras nams”. Tāpat tiks nedaudz mainīta autobusu braukšanas shēma Valkas pilsētā.
Reisu atiešanas laiki nemainīsies. Izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu, un to ieviešana saskaņota ar maršruta apkalpotāju SIA “VTU Valmiera”.
Izmaiņu mērķis ir efektīvāk izmantot sabiedriskā transporta maršrutus, vienlaikus uzlabojot skolēnu nokļūšanas iespējas izglītības iestādēs un mājās.