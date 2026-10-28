Traģisks rīts Rīgā: Dārzciema ielā vairāku auto sadursmē gājis bojā cilvēks; satiksme paralizēta
Foto: Shutterstock
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Traģisks rīts Rīgā: Dārzciema ielā vairāku auto sadursmē gājis bojā cilvēks; satiksme paralizēta

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Trešdienas rītā Rīgā, Dārzciema ielā, notikusi traģiska vairāku automašīnu sadursme, kurā dzīvību zaudējis viens cilvēks, portālu Jauns.lv informēja Valsts policijā (VP).

Traģisks rīts Rīgā: Dārzciema ielā vairāku auto sa...

Sākotnējā informācija liecina, ka smagais ceļu satiksmes negadījums noticis ap plkst. 7.33. Kāda aculiecinieka sākotnējās ziņas portālam Jauns.lv liecināja, ka negadījumā varētu būt iesaistīti pat seši spēkrati, taču Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Līga Dziļuma norāda, ka Dārzciema ielā notikusi četru automašīnu sadursme.

Diemžēl tajā bojā gājis viens cilvēks. Notikuma vietā šobrīd turpina strādāt Valsts policija un citi operatīvie dienesti.

Likumsargi brīdina autovadītājus, ka satiksme Dārzciema ielas apkārtnē ir apgrūtināta. Policija sākusi izmeklēšanu, lai skaidrotu precīzus šīs traģiskās avārijas apstākļus un iemeslus.

Tēmas

Valsts policija112SadursmeRīga

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