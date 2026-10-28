Laikapstākļi Latvijā drīz mainīsies - sinoptiķu prognozēs parādās arī sniegs
Sākoties novembrim, gaisa temperatūra Latvijā pakāpeniski pazemināsies, prognozē sinoptiķi.
Šīs nedēļas otrajā pusē būs pārsvarā mākoņains laiks, dažbrīd gaidāms lietus un migla. Dienvidrietumu vējš pāries ziemeļu vējā, tas galvenokārt pūtīs lēni. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra nakts un rīta stundās būs +3..+9 grādi, dienas vidū tā pakāpsies līdz +7..+12 grādiem.
No 4. novembra pieaugs slapja sniega varbūtība, nākamnedēļ brīžiem gaidāms brāzmains vējš. Nedēļas sākumā termometra stabiņš vietām vēl pakāpsies līdz +10 grādiem, nedēļas otrajā pusē gaisa temperatūra naktīs var pazemināties līdz -5 grādiem. Uz autoceļiem var veidoties apledojums.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem nākamajā un aiznākamajā nedēļā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēs vienu divus grādus zem normas. Nokrišņu daudzums prognozēts tuvu ilggadējam vidējam rādītājam.